Sáng 12/10: Tỷ giá trung tâm giảm 8 đồng

Tính đến sáng 12/10, đồng USD vẫn giữ được đà tăng của những tuần gần đây, với chỉ số đô la Mỹ (DXY) quanh 102,23 điểm. Euro giao dịch khoảng 1,1198 USD/EUR, bảng Anh ở 1,3224 USD/GBP, trong khi đồng yên quanh 158,27 JPY/USD; đô la Australia ở khoảng 0,698 USD/AUD.

Thị trường đang theo dõi tác động từ căng thẳng Trung Đông và kỳ vọng lãi suất Mỹ, trong bối cảnh USD đã có 4 tuần tăng liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ tháng 5/2025.

Francesco Pesole, chiến lược gia tiền tệ tại ING, nhận định chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy USD bước vào một giai đoạn điều chỉnh rộng hơn, khi giá năng lượng cao vẫn hỗ trợ khả năng Fed duy trì chính sách chặt chẽ.

Giá dầu biến động mạnh ngay đầu tuần khi rủi ro nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục chi phối thị trường. Reuters ghi nhận đầu phiên châu Á, Brent tăng 0,73% lên 105,48 USD/thùng, WTI tăng 0,64% lên 92,44 USD/thùng sau các cuộc tấn công mới của Houthi vào Saudi Arabia và hai tàu chở dầu bị tấn công cuối tuần.

Tuy nhiên, các báo giá cập nhật sau đó cho thấy Brent và WTI cùng giảm khoảng 0,9%, xuống lần lượt 103,82 USD/thùng và 91,03 USD/thùng, sau thông tin Nga có thể nối lại một phần xuất khẩu diesel, qua đó giảm bớt lo ngại thiếu hụt nhiên liệu.

Vivek Dhar, chuyên gia tại Commonwealth Bank of Australia, cho rằng nguồn diesel bổ sung từ Nga có thể giúp hạ nhiệt thị trường, nhưng mức độ tác động còn phụ thuộc vào tình hình hạ tầng dầu khí của Nga.