Sáng 11/11: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.611 đồng

USD duy trì đà tăng và giao dịch gần mức cao nhất trong hai tuần vào đầu phiên châu Á ngày thứ Tư (11/11), sau khi báo cáo lạm phát Mỹ cao hơn dự báo cùng những phát biểu theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm gia tăng kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ nâng lãi suất vào tháng tới.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, ổn định quanh 102,22 điểm, tiến gần mức cao nhất kể từ ngày 28/10.

Trước đó, chỉ số này tăng 0,5% trong phiên thứ Ba (10/11), sau khi số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 10 tăng mạnh hơn dự kiến do chi phí thực phẩm và nhà ở gia tăng.

Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone Group ở Melbourne, nhận định: “Thị trường phái sinh lãi suất không chỉ phản ánh kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa. Nhà đầu tư đang đặt câu hỏi chính sách tiền tệ của Mỹ cuối cùng sẽ thắt chặt đến mức nào, và đây là vấn đề có tác động lớn hơn nhiều với các tài sản rủi ro”.

USD duy trì mức tăng so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á. Euro và bảng Anh gần như đi ngang, lần lượt ở mức 1,1168 USD/EUR và 1,3345 USD/GBP. Trong khi đó, USD ổn định ở mức 158,715 JPY/USD.

Đô la Australia tăng 0,1% lên 0,6870 USD/AUD, phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất trong bảy tháng. Đô la New Zealand gần như không thay đổi ở mức 0,5605 USD/NZD.

Những phát biểu của các thành viên có quyền biểu quyết trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang - cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Fed, thể hiện sự lo ngại về tình trạng lạm phát cao đã củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục nâng lãi suất. Diễn biến này khiến các nhà giao dịch gần như từ bỏ dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách kết thúc vào ngày 9/12.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang hiện phản ánh xác suất 91,9% Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới, tăng so với mức 84% của một ngày trước đó.

Thị trường đã loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed tạm dừng tăng lãi suất, đồng thời đánh giá xác suất nâng lãi suất mạnh hơn, thêm 0,5 điểm phần trăm, ở mức 9,1%. Bên cạnh đó, khả năng Fed tiếp tục thực hiện đợt tăng lãi suất thứ hai vào tháng 1/2027 cũng được đánh giá ở mức hơn 50%.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 13,8 điểm cơ bản, lên mức 4,996%.