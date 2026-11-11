Sáng 11/11: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 20 phút ngày 11/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.581.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.648.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.583.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.650.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/11. (Ảnh: giabac.net)

Số liệu cập nhật sáng 11/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở cả 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.599.000 đồng/lượng và 1.648.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 42.639.893 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 43.946.557 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.597.000-1.647.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 42.587.000 đồng/kg (mua vào)-43.920.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 10 giờ 20 phút ngày 11/11 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới tiếp đà giảm nhẹ so phiên trước đó, giao dịch ở ngưỡng 52,29 USD/ounce; biên độ dao động từ 51,01-53,84 USD/ounce.

Theo ông Vladimir Zernov, chuyên gia phân tích kim loại quý trên kitco.com, giá bạc đang chịu áp lực giảm khi tỷ lệ vàng/bạc tăng trở lại trên ngưỡng 78. Nếu tiếp tục duy trì trên ngưỡng này, tỷ lệ có thể tiến lên mốc 80, qua đó gây thêm sức ép lên giá bạc. Đặc biệt, nếu vượt mốc 80, áp lực giảm đối với kim loại này có thể gia tăng đáng kể.

Về các ngưỡng kỹ thuật, nếu giá bạc giảm xuống dưới 51 USD/ounce, kim loại này có thể lùi về mốc 50 USD/ounce - ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng. Nếu tiếp tục giảm dưới mốc này, giá bạc có thể kiểm định vùng hỗ trợ 47-48 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, giá bạc cần vượt ngưỡng 54 USD/ounce để khôi phục động lực tăng trong ngắn hạn. Khi đó, giá có thể tiến lên mốc 55 USD/ounce, trước khi hướng tới vùng kháng cự 56-57 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 11/11. (Ảnh: kitco.com)

Trong khi đó, bà Anna Radomska, chuyên gia phân tích thị trường tài chính trên kitco.com, cho rằng giá bạc đang chịu áp lực giảm trở lại sau những tín hiệu phục hồi xuất hiện trong phiên giao dịch đầu tuần. Trong phiên này, lực mua đã giúp giá bạc lấp đầy hai khoảng trống giá giảm trước đó. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng đảo chiều mạnh trong phiên kế tiếp, làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất hiện "bẫy tăng giá" (tín hiệu tăng giá không được duy trì).

Theo bà Radomska, diễn biến thị trường trong phiên giao dịch hôm qua (10/11) mang lại những tín hiệu tích cực, giúp nhà đầu tư kim loại quý và kim loại công nghiệp có thêm kỳ vọng vào đà phục hồi. Các ngưỡng kháng cự quan trọng được kiểm định, trong khi một số ngưỡng kỹ thuật từng bị xuyên thủng bắt đầu chuyển thành yếu tố hỗ trợ cho xu hướng tăng.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý đợt đảo chiều của giá bạc cho thấy đà phục hồi chưa thật sự chắc chắn. Khả năng lực mua quay trở lại và giúp giá bạc lấy lại những gì đã giảm trước khi phiên giao dịch kết thúc vẫn là vấn đề cần theo dõi.

Theo phân tích của chuyên gia Christopher Lewis, giá bạc gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng sau khi số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến, củng cố triển vọng lợi suất thực tiếp tục neo ở mức cao. Do đó, ngưỡng kháng cự 55 USD/ounce vẫn chưa được chinh phục, dù hoạt động sản xuất có dấu hiệu cải thiện nhẹ.

Trong phiên giao dịch trước đó, ngày 10/11, giá bạc chịu sức ép từ hai yếu tố trái chiều. Lợi suất thực ở mức cao làm giảm sức hấp dẫn của bạc đối với nhà đầu tư, trong khi hoạt động công nghiệp của Mỹ ghi nhận những tín hiệu cải thiện khiêm tốn. Diễn biến này đáng chú ý bởi bạc vừa là kim loại quý, vừa là nguyên liệu đầu vào quan trọng của nhiều ngành sản xuất.

Nhìn chung, giá bạc vẫn chịu nhiều sức ép và chưa có tín hiệu xác nhận xu hướng phục hồi. Tỷ lệ vàng/bạc tăng và lợi suất thực duy trì ở mức cao tiếp tục là những yếu tố bất lợi, trong khi các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự nêu trên sẽ đóng vai trò quan trọng đối với diễn biến giá bạc trong ngắn hạn.