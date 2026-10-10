Sáng 11-10, đỉnh triều trên sông Đồng Nai có thể đạt 2,25m, cao nhất từ năm 2000 đến nay

Đường Nguyễn Văn Trị, phường Trấn Biên bị ngập do triều cường sông Đồng Nai dâng cao trong chiều ngày 10-10. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, hiện mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao. Tại trạm Biên Hòa, mực nước đỉnh triều tiếp tục lên, đạt mức báo động 3 (2,20m). Tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà), mực nước lên chậm, ở mức dưới báo động 3 (106,5m). Trong khi đó, tại trạm Tà Lài (thượng lưu sông Đồng Nai), mực nước biến đổi chậm, dưới mức báo động 2 (112,5m).

Theo ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, mực nước đỉnh triều tại hạ lưu sông Đồng Nai có khả năng duy trì ở mức báo động 3 (2,20m) trong các ngày 11 và 12-10 (mùng 2 và 3-9 âm lịch). Trong các ngày 13 và 14-10 (mùng 4 và 5-9 âm lịch), mực nước có khả năng ở mức báo động 2 (2m), sau đó hạ thấp dần.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày dự kiến vào khoảng 6-9h và 18-20h.

* Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại nhiều khu vực

Đường Nguyễn Văn Trị, phường Trấn Biên bị ngập do triều cường sông Đồng Nai dâng cao trong chiều ngày 10-10. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cảnh báo, các khu vực trũng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai thuộc các xã, phường: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An và các địa bàn lân cận có nguy cơ bị ngập lụt do triều cường.

Bên cạnh đó, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối và các khu vực trũng thấp tại các xã, phường: Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán, Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An và các địa bàn lân cận.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 3 tại hạ lưu sông Đồng Nai, cấp 2 trên sông La Ngà và cấp 1 tại thượng lưu sông Đồng Nai.

Người dân sinh sống tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước, đề phòng ngập lụt, bảo đảm an toàn cho người và tài sản khi triều cường dâng cao.