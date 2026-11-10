Sáng 10/11: Tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng

Đồng USD tìm được lực hỗ trợ sau vài phiên giao dịch biến động và duy trì ổn định trong phiên châu Á ngày thứ Ba (10/11), khi các nhà giao dịch chờ đợi số liệu lạm phát Mỹ. Nếu lạm phát cao hơn dự báo, đồng bạc xanh có thể tiếp tục tăng giá do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất được củng cố.

Trước đó, giá dầu giảm mạnh cùng đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch qua đêm đã khiến đồng USD suy yếu, khi nhà đầu tư chuyển vốn trở lại các tài sản có mức độ rủi ro cao hơn.

Đồng đô la Australia, vốn nhạy cảm với diễn biến thương mại và tâm lý thị trường, tăng gần 1% trong phiên thứ Hai (9/11), lên 0,6921 USD/AUD vào đầu phiên thứ Ba. Đồng đô la New Zealand tăng mạnh hơn, giao dịch ở mức 0,5624 USD/NZD. Cả hai đồng tiền đều ổn định trong phiên sáng tại châu Á.

Đồng euro tăng 0,7% trong phiên giao dịch qua đêm, lên 1,1220 USD/EUR, đảo ngược mức giảm trong phiên thứ Sáu trước đó, khi số liệu việc làm Mỹ tích cực thúc đẩy đồng USD và kỳ vọng lãi suất tăng. Với diễn biến này, tỷ giá euro/USD trở lại vùng giữa của biên độ giao dịch được duy trì trong khoảng một tháng qua.

Các nhà đầu tư hiện đang nắm giữ nhiều vị thế mua USD. Chỉ số USD Index (DXY) đã tăng từ đầu năm, khi kỳ vọng ban đầu về khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất nhanh chóng chuyển thành dự báo Fed sẽ nâng lãi suất. Sự thay đổi này diễn ra sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đẩy giá năng lượng lên cao, làm gia tăng áp lực lạm phát.

Báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ công bố hôm thứ Sáu cho thấy số lượng việc làm mới tăng hơn gấp đôi dự báo, khiến thị trường hiện đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng tới ở mức 85%.

Theo khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế dự báo lạm phát toàn phần của Mỹ trong tháng 10 tăng lên 3,9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản ở mức 2,8%. Các nhà phân tích cho rằng nếu số liệu thực tế cao hơn các mức dự báo này, kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất sẽ gia tăng, qua đó có khả năng hỗ trợ đồng USD.

Ông Imre Speizer, chiến lược gia tại Westpac ở Auckland, nhận định: “Thị trường chỉ còn có thể điều chỉnh tăng thêm một chút kỳ vọng đối với cuộc họp tháng 12, nhưng kỳ vọng lãi suất ở các cuộc họp tiếp theo vẫn có thể tăng cao hơn”.

Hiện thị trường đã phản ánh kỳ vọng Fed sẽ thực hiện hai đợt tăng lãi suất từ nay đến giữa năm tới. Tuy nhiên, triển vọng này phần nào bị ảnh hưởng bởi những biến động gần đây của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ có thể dẫn đến các quy định quản lý chặt chẽ hơn và làm chậm đà phát triển của lĩnh vực AI.

Các chiến lược gia Thierry Wizman và Gareth Berry tại Macquarie nhận định trong một báo cáo gửi khách hàng: “Đây có thể là yếu tố làm chậm tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2027 và góp phần khiến đồng USD đạt đỉnh”.

Trong khi đó, đồng bảng Anh, được hỗ trợ sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) nâng lãi suất lần đầu tiên trong ba năm vào tuần trước, giao dịch ở mức 1,3441 USD/GBP, gần giữa biên độ dao động được duy trì trong khoảng một năm rưỡi qua.

Đồng yen Nhật giao dịch quanh mức 157,97 JPY/USD, sau khi trở thành đồng tiền có diễn biến tích cực nhất so với USD trong nhóm G10 trong sáu tháng qua, nhờ các hoạt động can thiệp quy mô lớn của nhà chức trách Nhật Bản.

Số liệu công bố hôm thứ Hai cho thấy Nhật Bản đã bán 97 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối để hỗ trợ đồng yen trong giai đoạn cuối tháng 7 và tháng 8, khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất trong bốn thập kỷ so với USD.

Nguy cơ Nhật Bản tiếp tục bán USD can thiệp đã góp phần giữ đồng yen ổn định, ngay cả khi kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất trong tháng 12 gần đây suy giảm.