Sáng 10/11: Giá bạc trong nước và thế giới quay đầu giảm nhẹ

Các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm nhẹ, tính theo cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 55 phút ngày 10/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 1.618.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.686.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.620.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.688.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/11. (Ảnh: giabac.net)

Số liệu cập nhật sáng 10/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở cả 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.594.000 đồng/lượng và 1.643.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 42.506.560 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 43.813.224 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.592.000-1.643.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 42.453.000 đồng/kg (mua vào)-43.813.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ 10 phút ngày 10/11 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới quay đầu giảm nhẹ, giao dịch ở ngưỡng 52,86 USD/ounce; biên độ dao động từ 51,28-53,84 USD/ounce.

Giá bạc giao ngay tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối hôm qua (9/11) tại Mỹ, nhờ đồng USD suy yếu và giá dầu thô giảm sâu. Những tín hiệu mới về triển vọng giải quyết xung đột Mỹ-Iran thông qua con đường ngoại giao góp phần cải thiện tâm lý thị trường, thúc đẩy nhà đầu tư quay trở lại các tài sản có độ rủi ro cao hơn.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Bruce Powers, giá năng lượng giảm cũng giúp xoa dịu một phần lo ngại về áp lực lạm phát trước khi Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào hôm nay. Tuy nhiên, số liệu việc làm cao hơn dự kiến được công bố hôm thứ Sáu vẫn củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12.

Bạc được hưởng lợi từ đà phục hồi chung của thị trường tài chính. Tuy nhiên, do có tỷ trọng ứng dụng công nghiệp lớn, giá bạc cũng nhạy cảm với nhu cầu sản xuất, điều kiện huy động vốn và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 10/11. (Ảnh: kitco.com)

"Về phân tích kỹ thuật, giá bạc phát đi tín hiệu tích cực trong phiên thứ Hai khi vượt đỉnh phiên thứ Sáu và hình thành tín hiệu đảo chiều tăng trong một phiên. Giá có thời điểm lên 53,55 USD/ounce, đồng thời phục hồi trở lại trên đường trung bình động 10 ngày. Khối lượng giao dịch cũng vượt mức bình quân 20 ngày, cho thấy hoạt động tham gia thị trường được cải thiện. Ở chiều tăng, các ngưỡng kháng cự đáng chú ý lần lượt nằm tại 54,62 USD/ounce và 55 USD/ounce. Nếu vượt qua các mốc này, giá bạc có thể hướng tới vùng 56-57 USD/ounce. Xa hơn, các mục tiêu cần theo dõi là 58,61 USD/ounce và đường trung bình động 50 ngày, hiện ở khoảng 59,75 USD/ounce", chuyên gia Bruce Powers cho biết.

Ông Bruce Powers cho rằng, xu hướng giảm vẫn chưa được xác nhận kết thúc. Kể từ khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động 20 ngày và đường xu hướng tăng vào ngày 28/9, thị trường chưa ghi nhận đợt phục hồi bền vững nào đưa giá trở lại trên đường trung bình này. Hiện đường trung bình động 20 ngày đang đi xuống và nằm quanh 54,18 USD/ounce, trở thành ngưỡng kháng cự quan trọng. Nếu giá không thể vượt qua mốc này, xu hướng giảm vẫn có thể tiếp diễn.

"Ở chiều ngược lại, các ngưỡng hỗ trợ gần nằm tại 53,11 USD/ounce và 51,15 USD/ounce. Nếu giá giảm xuống dưới 51,15 USD/ounce, mục tiêu tiếp theo có thể là 49,99 USD/ounce", ông Bruce Powers nhận định.