Sáng 10/10: Trái ngược với thế giới, giá vàng trong nước đứng yên

Vàng trang sức được bày bán tại cửa hàng ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng niêm yết ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng; Công ty Phú Quý giao dịch 141 - 144,8 triệu đồng/lượng…

Đối với thị trường vàng nhẫn, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng đứng yên khi mua vào lên 141,3 triệu đồng, bán ra 144,3 triệu đồng/lượng.

Một số chuyên gia cho biết, việc duy trì biên độ chênh lệch cố định 3 triệu đồng/lượng phản ánh chiến lược phòng ngừa rủi ro ở mức tối đa của các doanh nghiệp trước những diễn biến khó lường từ thị trường tài chính quốc tế. Rào cản này đã triệt hạ động cơ lướt sóng ngắn hạn, khiến dòng tiền trên thị trường vàng nhẫn thu hẹp đáng kể và chủ yếu chỉ còn duy trì các giao dịch mang tính chất tích trữ dài hạn.

Giá vàng thế giới tăng gần 1,5%

Theo dữ liệu trên Kitco, lúc 20 giờ ngày 9/10 theo giờ New York tức 7 giờ sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 4.193,60 USD một ounce chiều mua vào và 4.195,60 USD chiều bán ra, tăng 61,10 USD, tương đương 1,48% so với phiên trước. Mức tăng giúp vàng phục hồi đáng kể sau đợt bán tháo giữa tuần và tiến sát ngưỡng tâm lý 4.200 USD.

Biểu đồ giao dịch ghi nhận giá vàng dao động trong khoảng 4.130,10 - 4.208,10 USD một ounce, tương ứng biên độ 78 USD. Trong phiên, giá có thời điểm vượt 4.200 USD nhưng không duy trì được đà tăng trên ngưỡng này, sau đó lùi về quanh 4.195 USD. Diễn biến cho thấy lực mua đã cải thiện, song áp lực chốt lời vẫn xuất hiện khi giá tiến vào vùng cao.

Vàng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu trong một phần phiên giao dịch, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm khỏi các mức cao gần đây và hoạt động mua vào khi giá xuống thấp. Những yếu tố này giúp vàng phục hồi sau giai đoạn chịu sức ép từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất.

Tâm lý người tiêu dùng Mỹ suy yếu cũng góp phần hỗ trợ giá vàng. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan trong tháng 10 giảm xuống 46,3 điểm, từ 48,1 điểm tháng trước. Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng tới tăng lên 4,7%, còn kỳ vọng dài hạn đạt 3,5%.

Sự kết hợp giữa tâm lý tiêu dùng đi xuống và kỳ vọng giá cả tiếp tục tăng tạo ra những tín hiệu trái chiều cho thị trường. Triển vọng kinh tế suy yếu có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như tài sản phòng vệ, nhưng lạm phát dai dẳng lại làm tăng khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Thị trường lao động Mỹ cũng phát đi tín hiệu giảm tốc. Số việc làm trong tháng 9 chỉ tăng 29.000, trong khi số liệu tháng 7 và tháng 8 bị điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2%. Tuy nhiên, những dữ liệu này chưa đủ để loại bỏ nguy cơ lãi suất tiếp tục tăng.

Theo các số liệu thị trường, nhà đầu tư đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10 ở mức khoảng 19%, trong khi khả năng có ít nhất một đợt tăng 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm lên tới 84%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở quanh 5,24%, còn chỉ số USD gần 102,10 điểm. Lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi, qua đó hạn chế dư địa tăng giá.

Diễn biến năng lượng cũng khiến triển vọng lạm phát thêm phức tạp. Giá dầu Brent chốt phiên ở mức 104,72 USD một thùng, tăng 0,42%, còn dầu WTI của Mỹ đạt 91,85 USD, tăng 0,39%. Rủi ro vận tải qua eo biển Hormuz, các biện pháp trừng phạt liên quan đến hoạt động xuất khẩu năng lượng của Iran và gián đoạn nguồn cung tại Vịnh Mexico do bão Isaias tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu.

Trong khi đó, tín hiệu tích cực từ các cuộc trao đổi giữa Washington và Tehran giúp giảm bớt lo ngại về một cuộc tấn công quân sự trước mắt. Yếu tố này có thể làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng giá năng lượng cao vẫn tiềm ẩn nguy cơ đẩy lạm phát và lợi suất trái phiếu lên, khiến tác động đối với vàng chưa rõ ràng.

Thị trường sẽ tập trung vào các dữ liệu lạm phát Mỹ trong tuần tới, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI) và giá xuất nhập khẩu. Số liệu thấp hơn dự kiến có thể hỗ trợ vàng, trong khi lạm phát cao dai dẳng có nguy cơ củng cố kỳ vọng tăng lãi suất, gây sức ép lên vàng. Dù phục hồi mạnh trong phiên cuối tuần, vàng vẫn cần vượt vùng 4.200 USD một cách bền vững để xác nhận đà tăng tiếp diễn.