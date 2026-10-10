Sáng 10/10, giá bạc thế giới phục hồi lên ngưỡng gần 60,7 USD/ounce

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Thị trường bạc trong nước cũng diễn biến cùng chiều với thị trường thế giới khi nhiều doanh nghiệp chỉnh giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 31 phút sáng 10/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.799.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.867.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.801.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.869.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 10/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 10/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.116.000 đồng/lượng và 2.181.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 56.426.526 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 58.159.855 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.102.000-2.167.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 56.053.000 đồng/kg (mua vào)-57.787.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 32 phút sáng 10/10 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà phục hồi sau đợt giảm hôm qua và neo ở ngưỡng 60,70 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 59,08-61,30 USD/ounce.

Đầu phiên giao dịch ngày 9/10, giá bạc giảm tuy nhiên sau đó nhanh chóng tăng vọt hơn 2%, lên khoảng 60,5 USD/ounce, đánh dấu sự phục hồi khỏi mức thấp nhất trong hai tháng do được hỗ trợ từ việc đồng USD suy yếu và giá dầu hạ nhiệt, bất chấp những lo ngại dai dẳng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 10/10. (Nguồn: kitco.com)

Giá dầu giảm trở lại sau đợt tăng gần đây, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng tới, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn tiếp diễn.

Trong khi đó, ngày 8/10, Chủ tịch FED chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cho biết việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ có thể là cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng Trung ương.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đánh giá xác suất FED tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức dưới 20%, trong khi xác suất định chế tài chính này tăng lãi suất ít nhất một lần ở mức tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12 được đánh giá ở mức hơn 80%.

Theo nhận định của chuyên gia Christopher Lewis, giá bạc hiện tiếp tục chịu sức ép từ lãi suất dai dẳng ở mức cao và suy cho cùng, đây là câu chuyện bắt nguồn từ thị trường trái phiếu.

Thị trường bạc đã đi ngang khá nhiều trong suốt tuần qua, khi ngưỡng 60 USD tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ. Vùng hỗ trợ này về cơ bản nằm ở ranh giới trên của vùng cầu kéo dài xuống tận mức 55 USD. Trên biểu đồ tuần, có thể thấy vùng giá này đã tạo ra nhịp bật tăng gần đây nhất.

Tuy nhiên, xét về mặt kỹ thuật, vấn đề nằm ở chỗ mỗi nhịp phục hồi đều đạt đỉnh thấp hơn nhịp trước. Chúng ta sẽ phải chờ xem diễn biến này tiếp tục như thế nào. Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đều xoay quanh lãi suất. Lãi suất đã giảm nhẹ trong tuần này. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm từng ở mức 5,35%. Tại thời điểm hiện tại, lợi suất đã giảm xuống 5,231%, giúp thị trường phần nào bớt áp lực. Xu hướng giảm này tiếp diễn thì bạc mới thực sự có cơ hội tăng giá.

Việc giá bạc tiếp tục giảm dần từ đây và xuống dưới mức 55 USD sẽ là một diễn biến rất tiêu cực. Lãi suất tăng trở lại do các yếu tố liên quan năng lượng là vấn đề lớn nhất đối với thị trường. Các tài sản không sinh lãi thường diễn biến kém tích cực khi lãi suất ở mức cao. Đáng tiếc là lãi suất hiện đang chịu tác động từ những lo ngại về nguồn cung năng lượng - yếu tố thỉnh thoảng lại trở thành tâm điểm gây chú ý trước các phát biểu trên thị trường và những thông tin được truyền đi qua các hãng truyền thông.

Tình hình Trung Đông vẫn tiếp diễn căng thẳng tạo thêm một lực cản đối với giá bạc. Tuy nhiên, ông Lewis cho rằng, ở thời điểm hiện tại, giá vẫn đang nằm trong một vùng có lực cầu khá lớn.