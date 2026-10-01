Sáng 1/10: Tỷ giá trung tâm giảm 3 đồng

Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong hai tháng trong phiên thứ Năm, được hỗ trợ bởi đà tăng kéo dài của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, trong đó một phần xuất phát từ lo ngại áp lực giá toàn cầu có thể dai dẳng do xung đột tại Trung Đông.

Dữ liệu cho thấy lạm phát Mỹ trong tháng 8 tăng thấp hơn dự kiến, đồng thời số liệu tháng 7 được điều chỉnh giảm, qua đó làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất ngay trong tháng này. Tuy nhiên, lạm phát tại khu vực đồng euro tăng mạnh lại cho thấy giá năng lượng cao vẫn là một rủi ro đối với kinh tế toàn cầu.

Trong phiên giao dịch đầu giờ tại châu Á, euro giảm nhẹ xuống 1,1330 USD/EUR. Trước đó, đồng tiền chung châu Âu đã mất gần 2,5% trong tháng 9, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7/2025, do chịu sức ép từ những lo ngại về nợ công và năng lượng tại châu Âu.

Bảng Anh gần như đi ngang ở 1,3264 USD/GBP sau khi giảm 2,1% trong tháng trước, cũng chịu tác động từ đồng USD mạnh lên. Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, đứng ở 101,48 điểm, gần mức cao nhất trong hai tháng, sau khi tăng 2% trong tháng 9.

Ray Attrill, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại National Australia Bank, cho rằng số liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ mang lại phần nào sự yên tâm cho thị trường và việc nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất liên tiếp là hợp lý. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới đã bị loại bỏ.

Theo Attrill, ở thời điểm hiện tại, đồng USD dường như phản ứng nhạy hơn với diễn biến của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hơn là với kỳ vọng về thời điểm Fed tăng lãi suất tiếp theo.

Thị trường trái phiếu toàn cầu trong tháng 9 ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm, đẩy lợi suất đi lên, trong bối cảnh tài khóa của nhiều quốc gia xấu đi, lượng phát hành trái phiếu tăng mạnh và áp lực lạm phát gia tăng.

Việc thị trường giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng này khiến lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn ngắn hạ nhẹ, nhưng lợi suất kỳ hạn 10 năm và 30 năm vẫn lập các mức cao mới trong phiên trước.

Ở các đồng tiền khác, yên Nhật giảm 0,2% xuống 157,82 JPY/USD, dù tính chung tháng 9 vẫn tăng gần 1,5%.

Kit Juckes, chiến lược gia trưởng về ngoại hối tại Societe Generale, cho biết yên là đồng tiền tăng mạnh nhất trong nhóm G10 trong tháng 9 và tâm lý e ngại khả năng Nhật Bản can thiệp vào thị trường đang tác động rõ đến giao dịch.

Biên bản tóm tắt ý kiến tại cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) công bố hôm thứ Năm cho thấy một số nhà hoạch định chính sách cho rằng cần đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất hoặc sớm đưa lãi suất tiến gần hơn tới mức mục tiêu của ngân hàng trung ương.

Đô la Australia giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, ở 0,6940 USD/AUD, khi nhà đầu tư giảm kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong ngắn hạn sau khi lạm phát trong nước thấp hơn một chút so với dự báo.

Đô la New Zealand tiếp tục giao dịch gần mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025, ở 0,5636 USD/NZD.