Sandbox tài sản mã hóa:Mở cơ hội cho du lịch số

Các doanh nghiệp trao đổi về ứng dụng tài sản mã hóa trong lĩnh vực du lịch. Ảnh: VĂN HOÀNG

Tạo môi trường thử nghiệm thuận lợi

Trên thực tế, nhiều nền tảng du lịch quốc tế và doanh nghiệp tại một số quốc gia đã triển khai chấp nhận tài sản mã hóa nhằm đa dạng phương thức giao dịch, nâng cao trải nghiệm của du khách.

Với Đà Nẵng, việc cho phép triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các giải pháp ứng dụng tài sản mã hóa trong lĩnh vực du lịch được các tổ chức trong và ngoài nước nhận định tạo môi trường thuận lợi để kiểm chứng tính khả thi, hiệu quả của công nghệ mới; đồng thời mở ra cơ hội đón đầu xu hướng thanh toán số, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch.

PGS-TS. Trần Mạnh Huy, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam đánh giá, cơ sở pháp lý cho thử nghiệm này xuất phát từ Nghị quyết 136/2024/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 259/2025/QH15) của Quốc hội và Nghị quyết 20/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng.

Cùng với Luật Công nghiệp công nghệ số và Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ, tư duy quản lý đã chuyển biến tích cực: thay vì thụ động chờ đợi quy định hay vội vã chấp nhận rủi ro, cơ chế sandbox cho phép làm trong phạm vi, thời gian và sự giám sát xác định.

Tại hội thảo “Sandbox tài sản mã hóa - Động lực tăng trưởng mới cho du lịch số Đà Nẵng” vừa diễn ra tại Đà Nẵng do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cùng Tập đoàn Tether và các công ty AlphaTrue Solutions, PayD, Icetea Solution phối hợp tổ chức (ngày 16/10), PGS -TS. Trần Mạnh Huy nhấn mạnh lý do chọn du lịch làm lĩnh vực khởi đầu.

Theo đó, 9 tháng năm 2026, Đà Nẵng đón khoảng 15,86 triệu lượt khách (trong đó có 7,73 triệu lượt khách quốc tế) với doanh thu lưu trú, ăn uống đạt gần 53.000 tỷ đồng.

“Đằng sau những con số đó là hàng triệu lần thanh toán. Nếu công nghệ giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí chuyển đổi tiền tệ và minh bạch hóa giao dịch thì du khách và doanh nghiệp nhỏ, vừa sẽ được lợi rất lớn”, ông Huy nhấn mạnh.

Là doanh nghiệp được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt thử nghiệm có kiểm soát dự án “Ứng dụng tài chính du lịch thông minh PayD”, ông Phạm Văn Tư, Trưởng đại diện Văn phòng Đà Nẵng, Công ty CP PayD cho rằng, yếu tố quan trọng nhất để một giải pháp công nghệ mới có thể được chấp nhận và mở rộng ứng dụng chính là niềm tin.

Du khách cần được bảo đảm về tính minh bạch, an toàn của giao dịch và người bán phải yên tâm khi nhận thanh toán; trong khi cơ quan quản lý cần có đầy đủ công cụ để giám sát việc tuân thủ phạm vi, hạn mức và các điều kiện thử nghiệm.

Theo ông Tư, “niềm tin không thể tự nhiên mà có”, những dữ liệu thực tế, kết quả giao dịch thật cùng khả năng đáp ứng yêu cầu quản lý sẽ là cơ sở để doanh nghiệp chứng minh hiệu quả giải pháp. Từ đó, làm cơ sở để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét mở rộng phạm vi thử nghiệm theo lộ trình phù hợp.

Sự an toàn và niềm tin của người dùng là yếu tố được nhiều đơn vị, doanh nghiệp quan tâm khi thử nghiệm triển khai các giải pháp công nghệ tài chính số. Ảnh: VĂN HOÀNG

Phục vụ hoàn thiện chính sách

Từ góc độ doanh nghiệp du lịch, ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Khu du lịch Bắc Mỹ An cho rằng, để ứng dụng rộng rãi, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự an toàn và niềm tin của người sử dụng.

Bên cạnh khả năng định danh khách hàng (KYC), truy xuất giao dịch thông qua công nghệ blockchain, các đơn vị phát triển giải pháp cần xây dựng, công khai quy trình bảo mật, quản lý tài sản và xử lý rủi ro, bảo đảm khách hàng biết rõ quyền lợi cũng như cách thức giải quyết khi phát sinh vấn đề.

Để cơ chế thử nghiệm đạt hiệu quả thực chất, PGS-TS. Trần Mạnh Huy cho rằng cần triển khai ba định hướng trọng tâm: thứ nhất, phải xuất phát từ nhu cầu thật và đo lường bằng hiệu quả cụ thể (sự thuận tiện, chi phí giảm thiểu của du khách, năng lực phục vụ của doanh nghiệp) chứ không chỉ dừng ở số lượng tài khoản hay giao dịch.

Thứ hai, đổi mới phải đi cùng tuân thủ chặt chẽ các quy định về định danh, phòng chống rửa tiền, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Thứ ba, kết quả thử nghiệm phải được tổng kết, đánh giá định kỳ để quay trở lại phục vụ việc hoàn thiện chính sách, tạo căn cứ thực tiễn quý báu cho công tác lập pháp ở tầm quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu khẳng định, thành phố xác định công nghệ và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng cốt lõi. Với tiềm năng dư địa du lịch rất lớn của thành phố, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tài chính mới sẽ tạo đà kích cầu và gia tăng giá trị dịch vụ mạnh mẽ.

Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung xây dựng khung pháp lý và giám sát linh hoạt nhưng chặt chẽ, đồng thời tạo không gian hợp lý để doanh nghiệp phát triển; tập trung nâng cao trải nghiệm thanh toán, nhận diện đúng nhu cầu tài chính của du khách quốc tế để cung cấp giải pháp tiện ích, an toàn.

“Thành phố sẽ tham chiếu kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu bài học quản lý sandbox từ Thái Lan, Singapore, Thụy Sĩ… để đúc kết mô hình phù hợp với văn hóa và pháp luật Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh liên kết giữa ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị du lịch nhằm đưa sandbox trở thành động lực tăng trưởng thực chất, đóng góp rõ ràng, đo đếm được vào chỉ số GRDP của thành phố”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nói.