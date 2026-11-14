Sandara Park (2NE1) gây bất ngờ với diện mạo khác lạ ở tuổi 42

Theo MyDaily, mới đây, Sandara Park đăng tải đoạn video ngắn trên trang mạng xã hội cá nhân, kèm dòng chú thích: "Happy DARA day" (Chúc mừng ngày của Dara).

Trong video, thành viên 2NE1 cầm chiếc bánh kem màu hồng được trang trí bằng một chiếc vương miện nhỏ. Nữ ca sĩ nhìn thẳng vào ống kính với biểu cảm lạnh lùng, cá tính.

Thành viên 2NE1 cầm chiếc bánh kem màu hồng được trang trí bằng một chiếc vương miện nhỏ.

Đáng chú ý, các nhân viên trong ê-kíp lần lượt đội vương miện, đeo kính cho Sandara Park và đưa cô một cây nến. Nữ thần tượng sau đó ngậm cây nến trên môi, tạo dáng như đang hút thuốc trước khi cắm nến lên bánh kem. Cô nhanh chóng thổi nến và nở nụ cười rạng rỡ.

Khoảnh khắc này thu hút sự chú ý bởi phong cách hoàn toàn khác biệt của Sandara Park. Vốn nổi tiếng với gương mặt trẻ trung hơn tuổi thật cùng hình ảnh dễ thương, nữ ca sĩ lần này lựa chọn biểu cảm sắc lạnh, mang đến vẻ đẹp trưởng thành và có phần gợi cảm.

Đặc biệt, đôi mắt được trang điểm khác lạ khiến tổng thể gương mặt Sandara Park trở nên sắc sảo hơn. Bên dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến nữ ca sĩ. Thành viên cùng nhóm 2NE1 là Minzy để lại bình luận: "Dara unnie, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật nhé!".

Nghệ sĩ Kim Sook cũng gửi lời chúc, trong khi đông đảo người hâm mộ tại Hàn Quốc và quốc tế bày tỏ tình cảm dành cho Sandara Park nhân dịp đặc biệt. Bên cạnh những hình ảnh mới, câu chuyện về quãng thời gian trưởng thành của Sandara Park cũng từng nhận được sự quan tâm.

Trước đó, khi xuất hiện trên chương trình YouTube Yoon Do Hyun's Guitar Etc., nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô chuyển đến Philippines sinh sống từ năm học lớp 4 và ở đó đến đầu những năm 20 tuổi.

Sandara Park cho biết bản thân vốn nhút nhát, đặc biệt trong những năm tháng tuổi thơ. Rào cản ngôn ngữ càng khiến cô gặp khó khăn khi hòa nhập với môi trường mới.

"Tôi gần như không nói chuyện suốt 10 năm, cho đến ngay trước khi ra mắt. Ở trường, tôi không giỏi tiếng Anh cũng chẳng giỏi tiếng Philippines. Có lần tôi thử nói chuyện nhưng có lẽ phát âm sai nên các bạn bật cười", nữ ca sĩ kể lại.

Dù hiểu rằng đó chỉ là phản ứng của những đứa trẻ, Sandara Park thừa nhận bản thân khi ấy đã bị tổn thương. Cô còn nhớ một lần giáo viên vô thức sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với mình, sau đó chính người giáo viên cũng bất ngờ nhận ra điều đó.

Sandara Park thừa nhận bản thân khi ấy đã bị tổn thương.

Những chia sẻ cho thấy phía sau hình ảnh vui vẻ, trẻ trung thường thấy, Sandara Park từng trải qua không ít khó khăn trong hành trình trưởng thành và thích nghi với cuộc sống xa quê hương.