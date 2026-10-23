Sancho khiến MU phải chi 81 triệu bảng mua Antony

Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic, Ten Hag lần đầu giải thích rõ hơn về quyết định đưa Antony từ Ajax đến MU vào hè 2022. Theo nhà cầm quân người Hà Lan, thương vụ này không đơn thuần xuất phát từ mong muốn tái hợp với học trò cũ, mà còn liên quan đến Jadon Sancho.

Thời điểm ấy, Sancho được kỳ vọng trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công MU. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh lại không muốn thi đấu bên cánh phải, vị trí mà Ten Hag cần người đảm nhiệm.

"Chúng tôi gặp vấn đề vì Sancho không muốn chơi bên cánh phải. Cậu ấy nói thẳng như vậy. Tôi thấy rất kỳ lạ, bởi Sancho từng thường xuyên đá ở vị trí này. Cậu ấy cho biết mình thoải mái hơn khi chơi bên cánh trái. Điều này khiến chúng tôi gặp khó khăn, trong khi thời gian chuẩn bị không còn nhiều", Ten Hag chia sẻ.

Theo Ten Hag, việc mua cầu thủ phải xuất phát từ nhu cầu chiến thuật và đặc điểm chuyên môn của đội bóng, thay vì mối quan hệ cá nhân giữa HLV và cầu thủ.

MU sau đó bỏ ra 81,3 triệu bảng để đưa Antony về Old Trafford. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil không đáp ứng được kỳ vọng, khiến thương vụ trở thành một trong những quyết định chuyển nhượng gây tranh cãi dưới thời Ten Hag.

Việc không muốn chơi bên cánh phải chỉ là một phần trong những bất đồng giữa Sancho và Ten Hag. Mối quan hệ giữa hai người thực sự đổ vỡ vào tháng 9/2023, khi HLV người Hà Lan công khai chỉ trích thái độ tập luyện của học trò.

Sancho lập tức phản bác trên mạng xã hội và từ chối xin lỗi. Hệ quả là anh bị gạt khỏi đội một MU, trước khi trở lại Dortmund theo dạng cho mượn vào tháng 1/2024.

Sau khi kết thúc mùa giải 2023/24, Sancho trở lại Old Trafford và được cho là đã làm hòa với Ten Hag sau cuộc nói chuyện riêng. Tuy nhiên, cơ hội dành cho cầu thủ người Anh vẫn rất hạn chế. Vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2024, anh tiếp tục bị đẩy sang Chelsea theo dạng cho mượn.

Trong màu áo Chelsea, Sancho ra sân 41 trận trên mọi đấu trường, với 26 lần đá chính. Dù vậy, anh vẫn không thể tìm lại chỗ đứng tại MU.

Sau 5 năm gắn bó, Sancho chính thức chia tay đội chủ sân Old Trafford khi hợp đồng kết thúc vào tháng 6/2026. Từ bản hợp đồng từng nhận được nhiều kỳ vọng, cầu thủ người Anh khép lại hành trình tại MU mà không để lại dấu ấn tương xứng.

Hiện Sancho vẫn chưa tìm được đội bóng mới. Anh phải tập luyện cùng CLB bán chuyên Flixton FC để duy trì thể lực trong thời gian chờ cơ hội tiếp tục sự nghiệp.