Sancho giảm mạnh lương ở đội mới

Sancho có thể sang La Liga thi đấu.

Theo Daily Mail, Sancho đang cân nhắc lời đề nghị từ Getafe, đội bóng hiện đứng thứ 14 tại La Liga và tham dự Conference League mùa giải này. Tuy nhiên, mức lương dự kiến tại Tây Ban Nha có thể khiến cựu cầu thủ MU phải hy sinh đáng kể về mặt tài chính.

Trong thời gian chơi bóng tại Old Trafford, Sancho nhận mức lương lên tới 300.000 bảng mỗi tuần. Hợp đồng 5 năm giữa tiền vệ này và MU kết thúc vào mùa hè năm nay. Hai bên chia tay theo dạng chuyển nhượng tự do, khiến cầu thủ sinh năm 2000 phải tìm kiếm bến đỗ mới cho chặng đường tiếp theo.

Theo Capology, Sancho được cho là yêu cầu mức lương 3,37 triệu bảng mỗi năm, tương đương gần 65.000 bảng mỗi tuần. Nếu đạt được thỏa thuận này với Getafe, anh phải chấp nhận khoản thu nhập giảm khoảng 12 triệu bảng mỗi năm so với mức lương tại MU.

Tại Getafe, Borja Mayoral là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất với thu nhập gần 68.000 bảng mỗi tuần. Đứng sau Mayoral là thủ môn David Soria (44.000 bảng mỗi tuần).

Trước Sancho, Getafe cũng chiêu mộ một cầu thủ tự do khác là Dani Carvajal. Sự xuất hiện của cựu hậu vệ Real Madrid cũng có thể làm thay đổi đáng kể cơ cấu tiền lương của đội bóng.

Dù được MU chi 73 triệu bảng để chiêu mộ, Sancho không đáp ứng được kỳ vọng. Anh chỉ ghi 12 bàn sau 83 lần ra sân, trước khi lần lượt được đem cho mượn tại Borussia Dortmund, Chelsea và Aston Villa nhưng vẫn chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.