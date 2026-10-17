Sancho đã mất đặc quyền của một ngôi sao

Getafe đã gửi đề nghị cho Jadon Sancho, trong khi Chủ tịch Ángel Torres xác nhận CLB Tây Ban Nha theo đuổi thương vụ suốt khoảng 3-4 tháng. Theo AS, quá trình đàm phán đang tiến triển và Getafe hy vọng có thể hoàn tất hợp đồng trong thời gian ngắn.

Chi tiết ấy phản ánh khá rõ vị thế hiện tại của Sancho. Năm 2021, MU từng chi khoảng 73 triệu bảng để đưa anh rời Dortmund. Khi ấy, Sancho thuộc nhóm cầu thủ chạy cánh được săn đón nhất châu Âu, sau quãng thời gian ghi 53 bàn và có 67 kiến tạo trong 158 trận cho Dortmund trên mọi đấu trường.

Năm năm sau, bức tranh thay đổi hoàn toàn. Sancho không còn ở vị thế lựa chọn giữa những CLB lớn. Anh đã thất nghiệp gần bốn tháng kể từ khi rời MU cuối tháng 6, trong khi Getafe là đội thể hiện quyết tâm rõ ràng nhất.

Khi danh tiếng không còn đủ

Sự nghiệp của Sancho sau khi rời Dortmund lần đầu liên tục bị ngắt quãng bởi những lần phải bắt đầu lại.

Anh không đáp ứng kỳ vọng tại MU, trở lại Dortmund theo dạng cho mượn rồi lần lượt khoác áo Chelsea và Aston Villa. Mùa trước, Sancho chơi 39 trận cho Villa nhưng chỉ ghi một bàn. Anh cùng đội vào chung kết Europa League, song màn trình diễn cá nhân chưa đủ thuyết phục để tạo ra một thị trường chuyển nhượng sôi động khi hợp đồng với MU đáo hạn.

Ngay cả Dortmund, nơi Sancho từng chơi thứ bóng đá hay nhất sự nghiệp, cũng không biến sự quan tâm thành một thương vụ cụ thể. Đầu tháng 10, truyền thông Anh cho biết cầu thủ 26 tuổi sẵn sàng chờ tới tháng 1 nếu chưa tìm được lựa chọn phù hợp. Người đại diện của anh đã làm việc với các CLB ở châu Âu, Saudi Arabia, Mỹ, UAE và Qatar nhưng chưa đạt thỏa thuận.

Sancho có thể chờ vì đang là cầu thủ tự do, nhưng thời gian không còn mang lại lợi thế như trước. Mùa giải đã đi qua hơn hai tháng, phần lớn đội bóng đã ổn định nhân sự và một cầu thủ càng lâu không thi đấu chính thức càng khó thuyết phục những CLB hàng đầu chấp nhận rủi ro.

MU từng chi khoảng 73 triệu bảng mua Sancho năm 2021, khi anh là một trong những cầu thủ chạy cánh được săn đón nhất châu Âu.

AS gần đây còn tiết lộ Sancho phải tự tập tại cơ sở của Flixton, một CLB thuộc hạng 10 Anh, để duy trì thể trạng. Hình ảnh ấy tạo ra sự tương phản lớn với thời điểm giá trị của anh từng được ước tính lên tới khoảng 130 triệu euro tại Dortmund.

Vấn đề của Sancho hiện không còn nằm ở việc người ta có biết anh từng giỏi đến mức nào. Các CLB cần biết phiên bản hiện tại của anh còn đủ khả năng chơi bóng ở cấp độ cao hay không.

Getafe và cơ hội bắt đầu lại

Nếu đặt Getafe cạnh Dortmund, MU hay Chelsea, lựa chọn sang Madrid rõ ràng là bước lùi về danh tiếng. Tuy nhiên, với Sancho lúc này, câu hỏi quan trọng hơn là anh có thể được thi đấu thường xuyên ở đâu.

Getafe ít nhất đã đưa ra một kế hoạch cụ thể. CLB đang chơi tại La Liga, có suất dự Conference League và vừa chiêu mộ Dani Carvajal sau khi cựu hậu vệ Real Madrid trở thành cầu thủ tự do. Chủ tịch Torres thậm chí từng sử dụng bảo lãnh cá nhân để hỗ trợ CLB xử lý những hạn chế tài chính trong thương vụ Carvajal.

Theo AS, Getafe có thể áp dụng cách tương tự nếu hoàn tất các thương vụ Sancho và Dani Parejo. Việc Torres theo đuổi Sancho nhiều tháng cũng cho thấy CLB không tiếp cận tiền vệ người Anh chỉ vì anh đang tự do.

Sancho phải tự duy trì thể trạng trong thời gian thất nghiệp, trái ngược hoàn toàn với giai đoạn anh từng được định giá khoảng 130 triệu euro.

Với Sancho, một môi trường ít áp lực hơn có thể phù hợp vào thời điểm này. Tại MU, gần như mọi trận đấu của anh đều đi kèm kỳ vọng tương xứng mức phí 73 triệu bảng. Những lần chuyển sang Dortmund, Chelsea hay Aston Villa cũng luôn bị đặt cạnh câu hỏi quen thuộc: liệu Sancho có thể tìm lại phiên bản từng bùng nổ ở Bundesliga?

Tại Getafe, yêu cầu có thể thực tế hơn. Sancho cần lấy lại thể trạng, chơi đều và chứng minh mình vẫn đủ khả năng tạo khác biệt ở một trong năm giải hàng đầu châu Âu.

Tài năng của anh chưa từng hoàn toàn biến mất. Những mùa giải tốt nhất tại Dortmund cho thấy Sancho có thể tạo ra số bàn thắng và kiến tạo rất cao khi được đặt trong môi trường phù hợp, có sự tự tin và được sử dụng đúng vai trò. Khó khăn lớn hơn nằm ở việc anh chưa tái tạo được trạng thái ấy sau quá nhiều lần thay đổi CLB.

Ở tuổi 26, Sancho vẫn còn đủ thời gian để xoay chuyển sự nghiệp. Nhưng biên độ cho những quyết định sai đã hẹp hơn đáng kể.

Trước đây, Sancho có thể chờ một CLB đủ lớn vì danh tiếng và tiềm năng khiến thị trường phải chờ anh. Hiện tại, cán cân ấy đã đảo chiều. Anh cần một đội bóng sẵn sàng trao cơ hội ra sân, sau đó dùng chính màn trình diễn của mình để xây lại vị thế.

Getafe vì thế không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy Sancho đã hết thời. Với tình cảnh hiện tại, đây có thể là lựa chọn hợp lý nhất để anh bắt đầu lại.

Sancho từng có đặc quyền của một ngôi sao: quyền lựa chọn điểm đến. Bây giờ, điều quan trọng hơn với anh là tìm được một nơi vẫn còn sẵn sàng trao cơ hội.