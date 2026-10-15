Sana (TWICE) gây chú ý với loạt ảnh quấn khăn tắm, nhan sắc khiến khán giả xuýt xoa

Theo MyDaily, mới đây, Sana đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh đời thường, kèm dòng trạng thái: "Yêu thích những điều mình yêu thích".

Đáng chú ý, trong những bức ảnh được chia sẻ, thành viên TWICE xuất hiện trước gương trong phòng tắm, trên người quấn một chiếc khăn tắm. Nữ ca sĩ thoải mái tạo dáng chữ V bằng tay và nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Sana đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh đời thường.

Dù không diện trang phục cầu kỳ hay xuất hiện trong một bộ ảnh được đầu tư công phu, Sana vẫn gây ấn tượng nhờ nhan sắc nổi bật. Đôi mắt to tròn, đường nét gương mặt thanh tú cùng làn da mịn màng giúp nữ thần tượng thu hút ánh nhìn.

Đặc biệt, Sana liên tục thay đổi biểu cảm khi chụp ảnh. Có khoảnh khắc cô mỉm cười tinh nghịch, tạo cảm giác gần gũi, đáng yêu. Ở những bức hình khác, nữ ca sĩ lại thể hiện ánh nhìn sắc sảo, mang đến vẻ ngoài trưởng thành và cuốn hút.

Trong một hình ảnh khác, Sana ghi lại khoảnh khắc đang tẩy trang vùng mắt sau khi tháo khăn tắm. Bức ảnh đời thường tiếp tục nhận được sự quan tâm bởi vẻ đẹp tự nhiên của nữ thần tượng.

Sana ghi lại khoảnh khắc đang tẩy trang vùng mắt sau khi tháo khăn tắm.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ TWICE. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Sana, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước những biểu cảm đa dạng của cô.

Một số bình luận đáng chú ý như: "Đúng là nữ thần", "Trông cô ấy giống một chú chuột hamster đáng yêu", "Dễ thương quá", "Vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, cô ấy có tất cả", "Đây có phải thiên thần không?".

Bên cạnh hoạt động cùng TWICE, Sana còn đang nhận được nhiều sự quan tâm khi chuẩn bị có bước chuyển mới trong sự nghiệp nghệ thuật. Theo truyền thông Hàn Quốc, nữ thần tượng đã được lựa chọn đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh hợp tác Hàn Quốc - Nhật Bản mang tên tạm thời Nyang-i: To Reach Your World. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý khi Sana bắt đầu thử sức với lĩnh vực diễn xuất sau nhiều năm hoạt động trong vai trò ca sĩ thần tượng.

Trong phim, Sana sẽ hóa thân thành Nao, một cô gái mang thân phận đặc biệt. Đóng cặp cùng cô là nam diễn viên Nhật Bản Satoh Takeru, người đảm nhận vai nam chính Tamaki. Nội dung phim xoay quanh Tamaki, một người đàn ông có cuộc sống bình thường cho đến khi gặp Nao và dần nảy sinh tình cảm với cô.

Sana chuẩn bị có màn chạm ngõ điện ảnh.

Tuy nhiên, Nao thực chất là một chú mèo. Để có thể trở thành con người thực sự, nhân vật này bắt đầu học ngôn ngữ, hành vi và cách sống của con người. Từ đó, câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật mở ra những tình huống vừa lãng mạn vừa mang màu sắc kỳ ảo. Việc Sana đảm nhận vai nữ chính trong một dự án điện ảnh hợp tác quốc tế khiến nhiều người hâm mộ tò mò về khả năng diễn xuất của cô.

Từ hình ảnh nữ thần tượng sở hữu nhan sắc ngọt ngào đến bước chuyển sang lĩnh vực điện ảnh, Sana đang cho thấy những hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Trong khi chờ đợi dự án ra mắt, những khoảnh khắc đời thường như loạt ảnh selfie mới nhất vẫn giúp cô duy trì sức hút với công chúng.