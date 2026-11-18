Những ngày này, trên các cánh đồng ở xã Khánh Yên, không khí sản xuất vụ đông diễn ra khẩn trương, người dân tranh thủ làm cỏ, vun gốc, bón phân, chăm sóc các loại rau màu, bảo đảm cây trồng sinh trưởng tốt, hướng tới một vụ sản xuất hiệu quả.

Người dân xã Khánh Yên chăm sóc cây vụ đông.

Tại thôn Lảng, gia đình bà Nguyễn Thị Như đang tập trung chăm sóc diện tích rau màu. Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, gia đình bà khẩn trương làm đất, xuống giống các loại cây trồng ngắn ngày. Việc tận dụng diện tích đất sau thu hoạch lúa để trồng ngô, khoai, rau màu, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Bà Như chia sẻ: “Trước đây, sau khi thu hoạch lúa mùa, nhiều diện tích đất thường bị bỏ hoang. Những năm gần đây, thấy trồng ngô, khoai, rau màu mang lại hiệu quả, bà con đã chủ động làm đất, gieo trồng ngay sau khi gặt lúa, không để đất trống”.

Ở thửa ruộng bên cạnh, gia đình chị Hoàng Thị Huấn cũng đang làm cỏ, chăm sóc những luống hành vụ đông. Theo chị Huấn, thời tiết năm nay ấm hơn khiến cây trồng sinh trưởng chậm, sâu bệnh có xu hướng phát sinh nhiều hơn. Vì vậy, gia đình phải tăng cường tưới nước, bón phân cân đối và chú trọng kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện, phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm cây trồng phát triển tốt.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã hướng dẫn người dân chăm sóc cây vụ đông.

Không chỉ các hộ dân, những hợp tác xã có kinh nghiệm sản xuất cũng tích cực tham gia phát triển cây trồng vụ đông.

Tại Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Xây dựng Quyết Thắng, hơn 3 ha đất được bố trí trồng bí, cà chua, bắp cải, hành và một số loại rau màu. Việc đa dạng cơ cấu cây trồng giúp hợp tác xã chủ động nguồn cung, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của các đối tác.

Chị Vi Thị Chiên, thành viên Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Xây dựng Quyết Thắng cho biết: “Hợp tác xã đã liên kết cung ứng thực phẩm cho các trường học, đồng thời kết nối với các đơn vị sản xuất, hợp tác xã khác để tiêu thụ sản phẩm như bí thơm và các sản phẩm rau màu. Qua đó, tạo đầu ra cho nông sản và duy trì sản xuất ổn định”.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Khánh Yên hướng dẫn người dân lựa chọn giống cây trồng, bố trí thời vụ phù hợp với điều kiện thời tiết vụ đông ấm.

Liên kết tiêu thụ đang là hướng đi được Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Xây dựng Quyết Thắng chú trọng nhằm tạo đầu ra cho nông sản. Đây cũng là hướng sản xuất xã Khánh Yên khuyến khích người dân, các đơn vị sản xuất quan tâm, thay vì chỉ tập trung mở rộng diện tích. Bên cạnh đó, việc lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và thời vụ được xác định là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ngay từ đầu vụ, xã Khánh Yên đã vận động người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án sản xuất phù hợp.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Chủ tịch UBND xã Khánh Yên cho biết: “Địa phương khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu. Năm nay được xác định là vụ đông ấm, vì vậy, xã tập trung hướng dẫn bà con lựa chọn giống cây trồng và thời vụ phù hợp, chủ động thích ứng với diễn biến thời tiết bất lợi, bảo đảm hiệu quả sản xuất”.

Diện tích cây trồng vụ đông ở Khánh Yên sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn mang lại vụ mùa hiệu quả.

Từ những thửa ruộng sau thu hoạch lúa mùa đến các diện tích chuyên canh rau màu, sản xuất vụ đông ở Khánh Yên đang chuyển biến theo hướng chủ động hơn. Người dân không chỉ quan tâm tận dụng đất canh tác, đa dạng cây trồng mà còn chú trọng kỹ thuật sản xuất và liên kết tiêu thụ. Đây là cơ sở để địa phương khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo thêm nguồn thu và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.