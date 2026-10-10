Sản xuất và tiêu thụ đều tăng mạnh: Tín hiệu tích cực của ngành xe máy Việt Nam

Đây có thể xem là một tín hiệu rất đáng mừng của ngành xe máy Việt Nam khi từng đứng trước nghi ngờ về dư địa tăng trưởng bởi nhu cầu tiêu dùng nội địa được đánh giá là đã bão hòa. Nếu xét riêng về sản lượng sản xuất xe máy trong nước, bức tranh toàn cảnh còn có nhiều gam màu tươi sáng hơn.

Tiêu thụ nội địa tích cực

Hiệp hội các Nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố kết quả bán hàng mới nhất của 6 doanh nghiệp thành viên. Theo đó, tổng sản lượng bán hàng xe máy của nhóm này trong quý 3/2026 đạt 686.661 chiếc, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên VAMM thống kê doanh số của 6 thành viên, hầu hết là các hãng xe lớn tại Việt Nam, bao gồm: Honda, Yamaha, SYM, Piaggio, Suzuki và Kawasaki. Trong đó, Kawasaki Motors Việt Nam là thành viên mới nhất của hiệp hội.

Nếu so với kỳ báo cáo trước là quý 2, lượng xe do các thành viên VAMM bán ra thị trường cũng đã ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng 7,6%, dù không lớn song cũng khá tích cực. Quý 1 là giai đoạn bùng nổ nhất kể từ đầu năm khi đạt tổng sản lượng bán hàng 729.121 chiếc, cao nhất kể từ đầu năm. Dù vậy, quý đầu năm vốn là giai đoạn thị trường sôi động nhất nhờ rơi vào quãng thời gian trước Tết nguyên đán, khi người tiêu dùng luôn có nhu cầu mua sắm rất cao.

Sức mua xe máy trong nước vẫn tăng trưởng tích cực dù thị trường đã đi vào ngưỡng bão hoà.

VAMM không công bố kết quả bán hàng chi tiết của từng thành viên. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Kawasaki cũng sẽ không thay đổi quá nhiều do đây là thương hiệu xe máy kén chọn khách hàng dẫn đến doanh số thường ở mức thấp.

Trong khi đó, Honda vẫn là hãng xe áp đảo khi chiếm đến 81,2% thị phần do các thành viên VAMM chi phối. Cụ thể, theo công bố riêng lẻ của Honda Việt Nam, liên doanh này tiêu thụ được đến 557.345 chiếc trong quý 3/2026.

Một điểm đáng lưu ý là tuyệt đại đa số xe máy do các thành viên VAMM bán ra thị trường đều là xe xăng. Lý do là đến nay mới chỉ có Honda và Yamaha bán xe máy điện. Trong đó, Yamaha hiện chỉ bán duy nhất mẫu xe Neo’s và rất ít được người dùng quan tâm, Honda cũng bán chủ yếu mẫu xe Icon e: trong khi CUV e: và UC3 mở bán chưa lâu.

Có thể thấy nhu cầu đối với các loại xe hai bánh sử dụng động cơ đốt trong vẫn đang tăng trưởng tốt giữa bối cảnh xe máy điện đang ngày càng được ưa chuộng.

Trên thực tế, ngoài các thành viên VAMM, dù đa số là các hãng xe lớn song cũng chưa hoàn toàn đại diện cho toàn bộ thị trường. Xét ở mảng xe điện, VinFast đang trở thành thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhất, bên cạnh Yadea và Selex cũng đang hiện diện chủ yếu ở các vùng nông thôn.

Theo dữ liệu của Motorcycles Data, chỉ tính trong giai đoạn 7 tháng năm 2026 đã có 513.742 chiếc xe máy điện được tiêu thụ tại Việt Nam. Chuyên trang này cho biết, tính đến tháng 7 thì xe máy điện đang chiếm khoảng 27,7% tổng lượng xe hai bánh tiêu thụ trên toàn thị trường.

Trước đó, trong một bản thông cáo được phát đi hồi cuối quý 1, VinFast cho biết đã nhận được 135.000 đơn đặt hàng xe máy điện chỉ tính riêng trong tháng 3, đồng thời hãng cũng xuất xưởng được trên 93.000 chiếc.

Sản xuất trong nước bứt tốc

Trong bối cảnh thị trường nội địa đã đi sâu vào ngưỡng bão hòa, lượng xe máy tiêu thụ từ đầu năm đến nay rõ ràng là kết quả rất tích cực. Tuy nhiên, ngành công nghiệp xe máy trong nước còn cho thấy những tín hiệu đáng mừng hơn rất nhiều.

Báo cáo mới nhất của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, tính riêng trong tháng 9/2026, lượng xe máy mới do các doanh nghiệp trong nước xuất xưởng ước đạt 353.000 chiếc, ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng 12,6% so với tháng liền trước, đồng thời tăng đến 37,9% so với tháng 9/2025.

Luỹ kế 9 tháng năm 2026, tổng sản lượng sản xuất xe máy trong nước ước tính đạt 3.133.500 chiếc, bứt tốc đến 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính bình quân mỗi tháng các doanh nghiệp sản xuất xe máy trong nước xuất xưởng được 348.167 chiếc. Nếu chia nhỏ hơn, bình quân mỗi ngày có đến 11.606 chiếc xe máy sản xuất trong nước rời khỏi dây chuyền để ra thị trường.

Dây chuyền sản xuất xe máy điện VinFast tại Hải Phòng.

Giả sử tốc độ xuất xưởng của xe máy sản xuất trong nước tiếp tục được duy trì như bình quân 9 tháng vừa qua, ngành công nghiệp xe máy Việt Nam hoàn toàn có thể vượt mốc 4 triệu chiếc trong năm 2026, vượt xa con số 3,4 triệu chiếc đạt được trong năm 2025.

Từ các dữ liệu nêu trên có thể thấy sản lượng sản xuất xe máy trong nước đang cao hơn đáng kể so với lượng xe tiêu thụ trên thị trường nội địa, bao gồm cả xe nhập khẩu. Đây mới là tín hiệu đáng mừng nhất của ngành công nghiệp xe máy Việt Nam khi dư địa dành cho xuất khẩu xe nguyên chiếc là rất đáng kể.

Hiện tại, một số hãng xe máy lớn như Honda và Yamaha đều đang xuất khẩu xe nguyên chiếc, dù chỉ có duy nhất Honda Việt Nam công bố số liệu. Cụ thể, Honda Việt Nam cho biết đã xuất khẩu được 14.548 xe máy nguyên chiếc trong hai quý đầu của năm tài chính 2026 - 2027 (tính từ tháng 4/2026 đến hết tháng 3/2027).

Kỳ vọng lớn nhất của ngành công nghiệp xe máy trong nước đang thuộc về VinFast. Vào cuối tháng 1/2026, VinFast đã công bố chiến lược kinh doanh xe máy điện tại 5 thị trường quốc tế là Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.

Tính đến thời điểm này, hãng xe thuộc Tập đoàn Vingroup đã chính thức phân phối xe máy điện tại hai thị trường thuộc khu vực Đông Nam Á là Philippines và Indonesia. Mới đây nhất, VinFast cho biết đã ký kết Ý định thư hợp tác (LOI) với hơn 50 đại lý xe máy điện đầu tiên ở 15 bang, vùng lãnh thổ tại Ấn Độ.

Như vậy, nếu chỉ tính xuất khẩu, VinFast đã và sẽ tham gia vào ít nhất hai thị trường xe máy nằm trong Top 5 thị trường lớn nhất thế giới là Ấn Độ (Top 1) và Indonesia (Top 3). Chưa kể các thị trường như Philippines, Thái Lan và Malaysia cũng đều cho thấy những viễn cảnh tươi sáng.