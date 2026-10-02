Sản xuất và tiêu dùng bền vững: Đẩy mạnh liên kết nhà cung ứng và bán lẻ

Theo Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030, xây dựng và tổ chức mạng lưới liên kết bền vững giữa các cơ sở phân phối, bán lẻ với các nhà cung ứng về nguyên liệu, hàng hóa và sản phẩm thân thiện môi trường là một trong những nội dung thuộc nhóm nhiệm vụ phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững.

Sản xuất bền vững góp phần bảo vệ môi trường.

Chương trình xác định việc xây dựng, tổ chức mạng lưới liên kết giữa các cơ sở phân phối, bán lẻ với các nhà cung ứng về nguyên liệu, hàng hóa và sản phẩm thân thiện môi trường; đồng thời thúc đẩy phân phối và tiêu dùng bền vững đối với các sản phẩm thân thiện môi trường được sản xuất trong nước.

Tại Hà Nội, nội dung này được cụ thể hóa tại Quyết định số 6068/QĐ-UBND ngày 7/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2026-2030. Trong đó yêu cầu, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về sản xuất và tiêu dùng bền vững, từ sản xuất, lưu thông,

phân phối, tiêu dùng, tái chế, tái sử dụng.

Đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp thực hiện mô hình thực hành tái chế, tái sử dụng nguyên nhiên liệu áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững để giảm phát thải cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại và dịch vụ

Tại Phú Thọ, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 15/5/2026, phê duyệt thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Trong nhóm nhiệm vụ phát triển hệ thống phân phối bền vững, Phú Thọ xác định xây dựng, tổ chức mạng lưới liên kết bền vững giữa các cơ sở phân phối, bán lẻ với các nhà cung ứng về nguyên liệu, hàng hóa và sản phẩm thân thiện môi trường.

Theo Quyết định, nhiệm vụ này do Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai định kỳ hằng năm. Sản phẩm của nhiệm vụ là hình thành mạng lưới liên kết bền vững giữa nhà cung ứng và hệ thống phân phối.

Nội dung này được Phú Thọ xác định là một nhiệm vụ triển khai định kỳ hằng năm trong giai đoạn 2026-2030. Việc xác định sản phẩm đầu ra là hình thành mạng lưới liên kết bền vững giữa nhà cung ứng và hệ thống phân phối giúp cụ thể hóa yêu cầu xây dựng mạng lưới liên kết thành một nhiệm vụ có kết quả đầu ra trong chương trình của tỉnh.

Theo Quyết định 889/QĐ-TTg, nội dung xây dựng mạng lưới liên kết giữa nhà cung ứng với cơ sở phân phối, bán lẻ được cụ thể hóa tại địa phương. Hà Nội xác định tổ chức các chương trình liên kết hợp tác bền vững trong giai đoạn 2021-2025, trong khi Phú Thọ xác định hình thành mạng lưới liên kết bền vững giữa nhà cung ứng và hệ thống phân phối trong chương trình giai đoạn 2026-2030.

Quyết định số 6068/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về sản xuất và tiêu dùng bền vững, từ sản xuất, lưu thông, phân phối, tiêu dùng, tái chế, tái sử dụng.