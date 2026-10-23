Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (RYG) không thể phân phối 5,5 triệu cổ phiếu do chênh lệch giá

Phân phối cổ phiếu dở dang vì chênh lệch giá

Đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia chính thức khép lại với 16.950.067 cổ phiếu được phân phối thành công, tương đương tỷ lệ 75,3% tổng số lượng đăng ký. Đối với 5.549.933 cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, doanh nghiệp đã lên phương án chào bán tiếp cho hai nhà đầu tư cá nhân là Võ Quốc Thái và Nguyễn Tấn Vinh.

Tuy nhiên, kết thúc thời gian gia hạn vào lúc 16 giờ ngày 21/10/2026, công ty thông báo không thể phân phối số cổ phiếu này. Trở ngại lớn nhất đến từ việc mức giá phát hành được ấn định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn nhiều so với giá giao dịch của cổ phiếu RYG trên thị trường (đạt 7.950 đồng/cổ phiếu vào ngày 21/10). Kết quả, đợt phát hành chỉ huy động được 169,5 tỷ đồng thay vì 225 tỷ đồng như dự kiến. Vốn điều lệ của doanh nghiệp theo đó được nâng từ 526,5 tỷ đồng lên mức 696 tỷ đồng.

Áp lực nợ vay tài chính vượt hai lần vốn chủ sở hữu

Theo phương án huy động vốn ban đầu, doanh nghiệp dự kiến phát hành 22,5 triệu cổ phiếu tỷ lệ 2:1 để thu về 225 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được kế hoạch phân bổ để tất toán các khoản nợ vay tổ chức tín dụng. Cụ thể, công ty dự định dùng 52 tỷ đồng trả nợ Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Nai, 50 tỷ đồng trả nợ Ngân hàng VietinBank chi nhánh Khu công nghiệp Biên Hoà, 58 tỷ đồng trả nợ Ngân hàng Quân đội (MB) chi nhánh Gia Định và 65 tỷ đồng trả nợ Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) chi nhánh Sài Gòn. Việc phát hành không thành công toàn bộ số lượng cổ phiếu đăng ký sẽ buộc công ty phải điều chỉnh lại kế hoạch cân đối dòng tiền trả nợ.

Báo cáo tài chính tính đến ngày 30/6/2026 cho thấy áp lực nợ vay tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia đang ở mức cao. Tổng dư nợ tài chính ghi nhận 1.770,3 tỷ đồng, tăng 5,9% (tương ứng tăng thêm 98,8 tỷ đồng) so với thời điểm đầu năm. Quy mô nợ vay hiện cao gấp 218,7% tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Trong cơ cấu nợ, vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn với 1.437,7 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn ở mức 332,6 tỷ đồng.