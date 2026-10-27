Sản xuất sạch hơn để tiêu dùng bền vững

Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sạch hơn

Từ nguồn vốn khuyến công của Trung ương, trong 5 năm trở lại đây, Sở Công thương đã hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên gỗ nén năng lượng tại nhà máy của Công ty CP Năng lượng sinh học Vĩnh Ninh đóng tại khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu và nhà máy của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Quân tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.

Các nhà máy này đều được đầu tư bàn bản từ nhà xưởng, khu chế biến, khu sản xuất và đóng thành phẩm. Điều này cho thấy tỉnh Quảng Trị ưu tiên nguồn lực cho việc thúc đẩy sản xuất sạch hơn, giảm phát thải và giảm tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái.

Dây chuyền sản xuất viên gỗ nén năng lượng Đức Quân - Ảnh: N.T

Ông Đậu Hải Thanh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Đức Quân cho biết: “Tại nhà máy sản xuất viên gỗ nén năng lượng của công ty, hệ thống xay gỗ, máy nghiền, máy sấy cho khâu đóng gói đều tự động. Nhờ vậy, từ cuối năm 2024, Tập đoàn LX International (Hàn Quốc) đã ký kết với công ty bao tiêu toàn bộ sản phẩm viên gỗ nén do công ty sản xuất. Để đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, hiện chúng tôi đang tiến hành xây dựng nhà máy thứ hai với quy mô 150 nghìn tấn/năm, cuối năm 2026 sẽ đi vào hoạt động”.

Đầu tư chiều sâu để sản xuất sạch hơn, Nhà máy Chế biến khoáng sản titan Hoàng Long ((Công ty CP Chế biến Khoáng sản titan Hoàng Long) đã được đầu tư công nghệ cao đủ năng lực chế biến sâu khoáng sản nhằm nâng cao giá trị tài nguyên thay vì sơ chế và xuất khẩu quặng thô như cách làm trước đây. Hướng đi này phù hợp với bối cảnh các nước trên thế giới đang siết chặt các tiêu chuẩn sản xuất bền vững và gắn trách nhiệm doanh nghiệp với bảo vệ môi trường.

Nhà máy chế biến khoáng sản Titan Hoàng Long - Ảnh: N.T

Trên diện tích 45.000m2, nhà máy chế biến khoáng sản titan với công suất 120.000 tấn/năm được đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại, đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu về năng suất, chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và các quy chuẩn về bảo vệ môi trường.

Tại nhà máy sản xuất các sản phẩm từ kính cường lực của Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Quang Hùng Phát, tất cả quy trình cắt định hình, gia công mài, khoan lỗ theo thiết kế, rửa sấy khô gia nhiệt và tạo hình thành phẩm đều được thực hiện bằng hệ thống máy móc hiện đại.

Để giảm chi phí, tăng năng suất và hạ giá thành sản phẩm, nhà máy đã đầu tư thêm hệ thống cắt kính bằng robot tự động, đầu tư xây dựng trạm biến áp riêng để tiết kiệm điện năng. Hướng tới mục tiêu sản xuất sạch hơn, tránh xả thải ra môi trường, nhà máy tiến hành thu gom, đóng gói kính thải loại sau quy trình gia công sản phẩm gửi trở về nơi sản xuất kính cường lực để tái chế.

Nhà máy sản xuất kính cường lực Quang Hùng Phát chú trọng đầu tư công nghệ hiện đại - Ảnh: N.T

Ông Hà Xuân Hùng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Quang Hùng Phát cho biết: “Để đáp ứng các tiêu chí về sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững là không dễ, nhất là đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Tuy nhiên, đây là hướng đầu tư lâu dài cần thiết, vì thế chúng tôi không ngừng hoàn thiện dây chuyền ngày một hiện đại, ứng dụng công nghệ số để sản xuất ra sản phẩm tốt, đáp ứng yêu cầu thị trường”.

Lan tỏa thông điệp sản xuất, tiêu dùng bền vững

Là đơn vị chuyên cung ứng rau củ quả sạch trên địa bàn Quảng Trị, để có được những bó rau, củ tươi ngon, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp An Nông đã đầu tư xây dựng trang trại trồng rau sạch tại xã Hoàn Lão với quy trình canh tác hữu cơ, an toàn, khép kín. HTX còn mở chuỗi cửa hàng nông sản sạch, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng những sản phẩm do chính HTX sản xuất.

Anh Lê Đình Quả, Giám đốc HTX nông nghiệp An Nông cho biết: “Phương châm của chúng tôi là sạch ngay từ khâu sản xuất và sạch trong quá trình đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Vì thế chúng tôi chọn quy trình sản xuất “5 không”, bao gồm không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không phân bón hóa học, không thuốc diệt cỏ, không chất kích thích sinh trưởng và không sử dụng giống biến đổi gen”.

Anh Lê Đình Quả và vợ (chị Lê Thị Thanh Thủy) kiểm tra mô hình rau sạch - Ảnh: N.T

Lan tỏa thông điệp về sản xuất và tiêu dùng bền vững, Sở Công thương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến các doanh nghiệp, HTX, các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong tỉnh.

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị hướng tới mục tiêu giảm từ 7-10% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của một số ngành sản xuất chủ lực, xây dựng, áp dụng từ 5-6 mô hình sản xuất sạch hơn, mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững phù hợp với điều kiện của địa phương, xây dựng từ 2-3 chuỗi liên kết trong các ngành hàng chủ lực, góp phần thúc đẩy chuỗi cung ứng theo hướng phát triển bền vững.

Các siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi trên địa bàn được định hướng triển khai giải pháp sử dụng sản phẩm, bao bì thân thiện với môi trường để từng bước thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần và khó phân hủy.

Cán bộ Sở Công thương Quảng Trị tuyên truyền chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững tại doanh nghiệp - Ảnh: N.T

“Phải làm cho cộng đồng doanh nghiệp thấy rõ lợi ích của chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường gắn với giảm phát thải, xây dựng thương hiệu gắn với các giá trị bền vững.

Sản xuất và tiêu dùng bền vững, đó là xu thế lựa chọn của các doanh nghiệp trong thời kỳ công nghệ số và đó cũng chính là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thế hệ tương lai”, ông Phan Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết.