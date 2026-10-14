Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 4,16% so với cùng kỳ năm 2025, giá trị tăng thêm ước đạt 62.560 tỷ đồng. Theo kịch bản tăng trưởng, cả năm 2026, khu vực này dự kiến tăng 4,66%, đạt giá trị tăng thêm 86.701 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát huy lợi thế các ngành hàng chủ lực. Diện tích gieo trồng lúa đạt gần 592.800 ha, sản lượng 3,97 triệu tấn; cây ăn trái có diện tích khoảng 135.000 ha, sản lượng trên 2,52 triệu tấn. Toàn tỉnh có 2.694 vùng trồng được cấp mã số, với diện tích 185.325 ha và 617 mã số cơ sở đóng gói được nước nhập khẩu phê duyệt.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại hội nghị.

Lĩnh vực thủy sản có tổng diện tích nuôi hơn 22.900 ha, sản lượng nuôi và khai thác hằng năm đạt trên 1 triệu tấn. Toàn tỉnh có 1.479 tàu cá; 100% tàu cá đang hoạt động được đăng ký, đăng kiểm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và cập nhật dữ liệu theo quy định; không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm với 416 hợp tác xã nông nghiệp, 1.040 tổ hợp tác nông nghiệp và 155 hội quán. Chương trình OCOP có 910 sản phẩm, gồm 715 sản phẩm đạt 3 sao, 191 sản phẩm đạt 4 sao và 4 sản phẩm đạt 5 sao.

Trong quản lý đất đai, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt 99%. Đến ngày 12-10, dữ liệu 1.549.173 thửa đất của 102/102 đơn vị hành chính cấp xã được đồng bộ lên hệ thống thông tin quốc gia về đất đai; trong đó, 1.435.447 thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý theo quy định đạt 95,83%. Công tác quan trắc môi trường được triển khai tại 261 điểm; 38/41 cơ sở thuộc đối tượng quan trắc tự động đã truyền dữ liệu liên tục về hệ thống quản lý.

Về cải cách hành chính, trong 9 tháng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận 250.305 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 79,8% được tiếp nhận trực tuyến; đã giải quyết 242.499 hồ sơ, với tỷ lệ trước hạn và đúng hạn đạt 97,02%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị.

Trong sản xuất nông nghiệp, cần nâng cao chất lượng nguồn giống, tăng cường kiểm định, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất với bảo quản, chế biến nhằm nâng cao giá trị nông sản. Đối với quản lý đất đai và môi trường, cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, đẩy mạnh phân loại, xử lý rác thải, ứng dụng công nghệ trong giám sát môi trường và khai thác hiệu quả các nguồn lực khoa học, công nghệ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu phối hợp đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tháo gỡ khó khăn về đất đai, vốn và vật liệu san lấp; chủ động phòng, chống thiên tai, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, tăng cường theo dõi diễn biến xâm nhập mặn, mực nước và vận hành công trình thủy lợi phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ngành cần đổi mới phương thức làm việc theo hướng quyết liệt, thiết thực, chuyển từ báo cáo sang hành động cụ thể; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị với kết quả thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.