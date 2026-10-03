Sản xuất nông nghiệp quý 3 duy trì xu hướng tích cực

Hơn 500 tấn gạo “xanh” được xuất khẩu

Theo báo cáo kinh tế - xã hội công bố sáng ngày 3/10 của Cục Thống kê, vụ lúa hè thu năm nay cả nước gieo cấy được 1,86 triệu ha, giảm 36.800 ha so với vụ hè thu năm 2025, chủ yếu do chuyển đổi một phần diện tích sang cây trồng khác, mục đích phi nông nghiệp, ảnh hưởng bởi thời tiết và gieo cấy chậm tiến độ.

Tính đến ngày 20/9/2026, cả nước thu hoạch được 1,81 triệu ha lúa hè thu, chiếm 97,7% diện tích xuống giống, giảm 7.400 ha so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lúa hè thu cả nước năm 2026 ước đạt gần 11 triệu tấn, tăng 71.200 tấn so với vụ hè thu năm trước.

Về lúa mùa, tính đến ngày 20/9/2026, cả nước đã gieo cấy được 1,33 triệu ha lúa mùa, giảm 45.000 ha so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do một phần diện tích chuyển sang cây trồng khác, nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao hoặc chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, xây dựng công trình công cộng, khu công nghiệp…

Ảnh minh họa: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Về lúa thu đông, tính đến ngày 20/9/2026, các địa phương đã gieo sạ được 474.100 ha lúa thu đông, giảm 130,7 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ gieo trồng lúa thu đông chậm hơn cùng kỳ năm trước do nhiều địa phương chủ động bố trí lịch xuống giống muộn hơn nhằm tránh mưa bão, đồng thời triều cường xuất hiện sớm hơn thường lệ khiến một số diện tích chưa thể xuống giống.

Báo cáo cũng cho biết, đến tháng 8, diện tích áp dụng toàn bộ hoặc một phần quy trình sản xuất lúa bền vững của Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” đạt khoảng 420.800 ha.

Đến nay, đã có 552,4 tấn gạo đầu tiên mang định hướng “Gạo Việt xanh, phát thải thấp” được xuất khẩu sang Nhật Bản, Australia, Singapore và Malaysia, bước đầu tạo uy tín cho sản phẩm gạo chất lượng cao, phát thải thấp của Việt Nam.

Chăn nuôi gia cầm tăng

Chăn nuôi trâu, bò tiếp tục xu hướng giảm chủ yếu do diện tích chăn thả bị thu hẹp và hiệu quả kinh tế không cao.

Chăn nuôi lợn chịu tác động đan xen của các yếu tố thuận lợi và khó khăn. Giá lợn hơi xuất chuồng có xu hướng tăng, tạo điều kiện để người chăn nuôi duy trì sản xuất và tái đàn trong khi đó giá thức ăn chăn nuôi tăng trong 9 tháng làm gia tăng chi phí đầu vào, gây áp lực đến hiệu quả chăn nuôi.

Chăn nuôi gia cầm tiếp tục phát triển nhờ khả năng thích ứng tương đối tốt với biến động của thị trường, chu kỳ nuôi ngắn, thời gian quay vòng vốn nhanh và nhu cầu tiêu dùng thịt, trứng cơ bản ổn định. Việc phát triển chăn nuôi trang trại khép kín và liên kết với doanh nghiệp cũng góp phần nâng cao khả năng kiểm soát dịch bệnh.

Tính đến ngày 25/9/2026, cả nước không còn dịch tai xanh và dịch lở mồm long móng; dịch viêm da nổi cục còn ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Đăk Lăk; dịch cúm gia cầm còn ở 6 địa phương và dịch tả lợn châu Phi còn ở 22 địa phương chưa qua 21 ngày.

Ảnh minh họa: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Lâm nghiệp: Tăng khai thác gỗ

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 215.800 ha, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 71,3 triệu cây, tăng 1,6%; sản lượng gỗ khai thác đạt 18,9 triệu m3, tăng 5,3% do giá gỗ nguyên liệu ở mức cao và tương đối ổn định khuyến khích người dân đẩy mạnh khai thác diện tích đến tuổi thu hoạch.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, cả nước có 1.146,9 ha rừng bị thiệt hại, tăng 14,9% tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 413,9 ha, giảm 39,5%; diện tích rừng bị cháy là 733 ha, tăng 1,3 lần.

Thủy sản: Nuôi trồng cá tra, tôm phát triển

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 7,89 triệu tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 4,86 triệu tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng cá tra tăng nhờ hoạt động chế biến và xuất khẩu duy trì đà tăng tại các thị trường Trung Quốc, EU, CPTPP, Nhật Bản, Anh. Bên cạnh đó, giá bán cá tra trong quý 3/2026 tăng, đảm bảo lợi nhuận cho người nuôi. Tính chung 9 tháng năm 2026 sản lượng cá tra ước đạt 1,43 triệu tấn, tăng 4,4%.

Sản lượng tôm tăng so với cùng kỳ năm trước nhờ mô hình nuôi thâm canh, siêu thâm canh và ứng dụng hiệu quả công nghệ cao được mở rộng, đồng thời đang bước vào thời điểm thu hoạch chính vụ. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 940.800 tấn, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 261.300 tấn, tăng 4,4%.

Ngoài các sản phẩm chủ lực là cá tra và tôm nước lợ, cá rô phi tiếp tục là một trong những mặt hàng có tiềm năng phát triển phục vụ chế biến và xuất khẩu.