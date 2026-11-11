Sản xuất nông nghiệp linh hoạt, bền vững

Năm 2026, UBND xã Trường Phú phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình chuyển đổi đất lúa sang trồng ngô sinh khối, với diện tích 18ha tại Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Phú Hòa. Đây là bước thử nghiệm quan trọng nhằm tìm kiếm cây trồng phù hợp cho những vùng đất lúa sản xuất kém hiệu quả, nhất là diện tích lúa vụ hè-thu thường xuyên thiếu nước hoặc có nguy cơ bị bỏ hoang.

Ông Phạm Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Phú Hòa cho biết, kết quả bước đầu cho thấy, cây ngô sinh khối có khả năng thích ứng với một số diện tích đất lúa sau chuyển đổi. Đối với diện tích bảo đảm các yêu cầu về quy trình kỹ thuật, năng suất ngô đạt khoảng 40-45 tấn/ha.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt từ 10-13 triệu đồng/ha. So với sản xuất lúa trên cùng đơn vị diện tích, mô hình trồng ngô sinh khối cho thấy hiệu quả kinh tế cao hơn; đồng thời góp phần tận dụng đất đai, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Mô hình chuyển đổi đất lúa sang trồng ngô sinh khối tại xã Trường Phú, lợi nhuận đạt từ 10-13 triệu đồng/ha - Ảnh: N.H

“Từ thực tế, mô hình trồng ngô sinh khối cũng bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, nhất là ảnh hưởng của thời tiết; thu hoạch, bốc xếp, vận chuyển chưa đồng bộ; giao thông nội đồng còn hạn chế; cơ giới hóa chuyên dụng chưa đáp ứng; chi phí thu hoạch và vận chuyển cao; sự phối hợp giữa hợp tác xã và doanh nghiệp trong một số khâu chưa thật sự đồng bộ…”, ông Phạm Văn Quyết cho hay.

Ông Nguyễn Văn Thuần, Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Phú cho biết, mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm là hướng sản xuất triển vọng, phù hợp để nghiên cứu áp dụng đối với một số diện tích đất lúa vụ hè-thu thường xuyên thiếu nước, sản xuất kém hiệu quả hoặc có nguy cơ bỏ hoang tại địa phương.

Tuy nhiên, việc nhân rộng mô hình không thực hiện theo hướng mở rộng diện tích bằng mọi giá, mà phải có lựa chọn, đánh giá cụ thể từng vùng đất và bảo đảm đồng bộ các điều kiện về đất đai, nguồn nước, giao thông nội đồng, vùng sản xuất tập trung, cơ giới hóa, phương án thu hoạch và đầu ra sản phẩm.

Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Trường Phú chú trọng cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao chất lượng giống, phát triển các mô hình phù hợp lợi thế địa phương và tăng cường liên kết sản xuất. Hiện, tổng đàn trâu, bò của địa phương có hơn 1.500 con; đàn lợn hơn 5.400 con; đàn gia cầm hơn 150.500 con. Toàn xã có hơn 1.900 đàn ong của 145 hộ nuôi, với sản lượng mật ong khai thác ước đạt 35.085 lít. Trọng lượng xuất chuồng các loại lợn hơi, gia cầm, trâu, bò ước đạt 1.488 tấn.

Bên cạnh đó, chất lượng giống vật nuôi được địa phương đặc biệt quan tâm. Đối với đàn trâu, bò, nhờ thực hiện tốt công tác thụ tinh nhân tạo, tỉ lệ bò lai ngày càng tăng, hiện chiếm khoảng 65% tổng đàn. Đối với chăn nuôi lợn, xã Trường Phú khuyến khích người dân khôi phục, phát triển đàn theo hướng an toàn sinh học và hữu cơ. Nhiều trang trại, gia trại đã đầu tư máy móc, trang thiết bị, con giống để nâng cao hiệu quả sản xuất. Tiêu biểu là mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ liên kết với Tập đoàn Quế Lâm của ông Nguyễn Văn Ngọ, với quy mô 60 con.

Trong chăn nuôi gia cầm, xã Trường Phú định hướng phát triển các giống có chất lượng, dễ tiêu thụ, như: Gà kiến địa phương, gà lai chọi; phát triển nhiều hình thức chăn nuôi phù hợp với lợi thế của từng vùng, như nuôi gà thả vườn, nuôi gà công nghiệp, bán công nghiệp… Nhờ vậy, nhiều trang trại, gia trại tiết kiệm được chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Bên cạnh các vật nuôi chủ lực, trên địa bàn xã đang xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi đặc sản có triển vọng, như: Nuôi hươu lấy nhung của Hợp tác xã Đầu tư và phát triển nhung hươu Phan Gia (thôn Văn Thủy), với quy mô nuôi 50 con hươu lấy nhung. Tại các thôn: Tam Hương, Phú Hòa, Trường Thủy có 10 cơ sở nuôi cầy hương, với tổng số hơn 1.000 cá thể và hai cơ sở nuôi dúi má đào và dúi mốc, với quy mô hơn 340 cá thể. Những mô hình này góp phần đa dạng hóa sản phẩm chăn nuôi, khai thác lợi thế của từng vùng; đồng thời tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho người dân.

“Từ thực tiễn chuyển đổi đất lúa sang trồng ngô sinh khối và phát triển các mô hình chăn nuôi, xã Trường Phú đang từng bước tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng linh hoạt, sát với điều kiện thực tế của địa phương. Để các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi phát huy hiệu quả lâu dài, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành với người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung và củng cố liên kết tiêu thụ sản phẩm…”, ông Nguyễn Văn Thuần, Trưởng phòng Kinh tế xã Trường Phú thông tin.