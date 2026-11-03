Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 10/2026 đạt kết quả tích cực

Nhộn nhịp thu mua nông sản tại Kon Tum, Quảng Ngãi. (Ảnh: CTV)

Các địa phương tập trung thu hoạch lúa mùa, gieo cấy lúa thu đông và gieo trồng cây vụ đông. Chăn nuôi lợn, đàn gia cầm tiếp tục tăng trưởng khá. Sản lượng gỗ khai thác tăng, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu gỗ phục vụ chế biến. Hoạt động nuôi trồng thủy sản duy trì ổn định, sản lượng cá tra và tôm tăng khá, góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Cụ thể, vụ mùa năm 2026 sơ bộ cả nước gieo cấy được 1.369,9 nghìn héc-ta lúa mùa, giảm 40,4 nghìn héc-ta so với vụ mùa năm trước. Diện tích lúa mùa giảm chủ yếu do các địa phương tiếp tục chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn hoặc chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, phục vụ xây dựng công trình công cộng, khu công nghiệp. Ngoài ra, một số diện tích vụ mùa không gieo cấy được do điều kiện sản xuất khó khăn.

Tính đến ngày 20/10/2026, cả nước thu hoạch được 955,2 nghìn héc-ta lúa mùa, chiếm 69,7% diện tích gieo cấy và bằng 102,9% cùng kỳ năm 2025. Tiến độ thu hoạch lúa mùa năm nay nhanh hơn cùng kỳ năm trước nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi hơn ở miền bắc.

Cũng tính đến ngày 20/10/2026, các địa phương xuống giống được 696,2 nghìn héc-ta lúa thu đông, bằng 90,9% cùng kỳ năm 2025.

Cùng với việc gieo cấy lúa, các địa phương trên cả nước đang tiến hành gieo trồng cây hoa màu. Diện tích gieo trồng một số cây tăng so với cùng kỳ năm trước nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi hơn.

Số liệu thống kê cho thấy, chăn nuôi trâu tiếp tục xu hướng giảm chủ yếu do diện tích chăn thả tự nhiên bị thu hẹp, chi phí đầu tư lớn, thời gian nuôi dài và hiệu quả kinh tế thấp.

Diện tích gieo trồng một số cây hằng năm tính đến ngày 20/10/2026. (Nguồn: Cục Thống kê)

Đàn bò giảm nhẹ chủ yếu do thiếu nguồn thức ăn thô xanh, chi phí đầu vào cao và chăn nuôi nhỏ lẻ kém hiệu quả. Ngược lại, tại một số địa phương có lợi thế về quỹ đất, nguồn thức ăn, cùng với chính sách hỗ trợ giống và phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, hàng hóa, cải tạo chất lượng đàn, số lượng bò vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2025: Đồng Nai, Lâm Đồng, Nghệ An và Gia Lai...

Chăn nuôi lợn đạt kết quả tích cực. Nhiều địa phương đẩy mạnh tái đàn sau ảnh hưởng của dịch bệnh năm trước nhằm chuẩn bị nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng trong những tháng cuối năm. Các doanh nghiệp và trang trại duy trì và mở rộng quy mô chăn nuôi nhờ chủ động về con giống, nguồn thức ăn, áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín và các biện pháp an toàn sinh học.

Một số địa phương có đàn lợn tăng cao so với cùng kỳ: Cao Bằng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Thanh Hóa, Phú Thọ, Tuyên Quang. Tuy nhiên, giá lợn hơi đang có xu hướng giảm trong khi giá thức ăn chăn nuôi và các chi phí đầu vào vẫn ở mức cao làm giảm lợi nhuận của người chăn nuôi, nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nên khu vực chăn nuôi nông hộ vẫn thận trọng trong việc tái đàn.

Tốc độ tăng, giảm số lượng gia súc, gia cầm cuối tháng 10 so với cùng thời điểm năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Chăn nuôi gia cầm tăng trưởng khá do nhu cầu tiêu thụ thịt, trứng tương đối ổn định. Người chăn nuôi chủ động mở rộng quy mô, tăng đàn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp cuối năm. Một số địa phương có đàn gia cầm tăng khá so với cùng kỳ: Cần Thơ, Tuyên Quang, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa, An Giang.

Tính đến ngày 26/10/2026, cả nước không còn dịch tai xanh và dịch lở mồm long móng; dịch viêm da nổi cục còn ở 2 địa phương; dịch cúm gia cầm còn ở 4 địa phương và dịch tả lợn châu Phi còn ở 26 địa phương chưa qua 21 ngày.

Về lâm nghiệp, thống kê cho thấy, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 10 ước đạt 34 nghìn héc-ta, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2026, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 249,8 nghìn héc-ta, giảm 2% so với cùng kỳ.

Rừng phòng hộ Xuân Sơn. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 10 là 95,3ha, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ, trong đó rừng bị chặt, phá là 23,6ha, giảm 42,3%; diện tích rừng bị cháy là 71,7 ha, tăng 71ha. Tính chung 10 tháng năm 2026, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.250,8ha, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng thủy sản tháng 10 ước đạt 959,6 nghìn tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 655,1 nghìn tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng năm 2026, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 5.515,7 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng cá tra thu hoạch trong tháng tăng so với cùng kỳ năm 2025 do giá cá tra tăng cùng với nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp phục vụ chế biến, xuất khẩu duy trì tích cực. Sản lượng cá tra trong tháng ước đạt 108,8 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2025; tính chung 10 tháng đạt 1.540,4 nghìn tấn, tăng 4,5%.

Sản lượng thủy sản 10 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Sản lượng tôm trong tháng tăng so với cùng kỳ nhờ ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý ao nuôi, kiểm soát dịch bệnh, tiết kiệm chi phí để tăng năng suất và sản lượng nuôi. Hoạt động liên kết giữa người nuôi và doanh nghiệp được tăng cường, góp phần ổn định đầu ra, nâng cao chất lượng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 304,5 nghìn tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2026, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 3.334,8 nghìn tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ.

Thời tiết trên biển tương đối thuận lợi, ít chịu ảnh hưởng của bão so với cùng kỳ tạo điều kiện cho ngư dân duy trì và tăng cường hoạt động khai thác. Sản lượng thủy sản khai thác biển trong tháng ước đạt 290,7 nghìn tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2026, sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 3.192,3 nghìn tấn, tăng 1% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2026, sản lượng thủy sản ước đạt 8.850,5 nghìn tấn, tăng 4% so với cùng kỳ.