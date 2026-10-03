Sản xuất lúa gạo 9 tháng năm 2026 đạt kết quả tích cực

Việt Nam thuộc top các quốc gia đứng đầu về xuất khẩu gạo hiện nay. (Ảnh: HNV)

Thông tin về đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, Cục Thống kê cho biết, đề án tiếp tục được triển khai theo hướng mở rộng diện tích, nhân rộng các quy trình canh tác bền vững và tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị.

Đến tháng 8, diện tích áp dụng toàn bộ hoặc một phần quy trình sản xuất lúa bền vững của đề án đạt khoảng 420,8 nghìn ha.

Dự báo, trong những tháng cuối năm, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng hồi phục nhờ nhu cầu từ một số thị trường chủ lực như Philippines và Trung Quốc. Đến nay, đã có 552,4 tấn gạo đầu tiên mang định hướng “Gạo Việt xanh, phát thải thấp” được xuất khẩu sang Nhật Bản, Australia, Singapore và Malaysia, bước đầu tạo uy tín cho sản phẩm gạo chất lượng cao, phát thải thấp của Việt Nam.

Đối với sản xuất lúa gạo các loại, số liệu thống kê cụ thể cho thấy, vụ lúa hè thu năm nay cả nước gieo cấy được 1.861,6 nghìn ha, giảm 36,8 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2025. Diện tích lúa hè thu năm nay giảm so với vụ hè thu năm trước chủ yếu do chuyển đổi 10,9 nghìn ha sang trồng cây hằng năm khác, cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản; 4,9 nghìn ha sang gieo cấy vụ khác do chậm tiến độ; 3,3 nghìn ha sang mục đích phi nông nghiệp; 3,9 nghìn ha do ảnh hưởng của thời tiết và 13,8 nghìn ha bỏ hoang, không gieo cấy.

Tính đến ngày 20/9/2026, cả nước thu hoạch được 1.819,5 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 97,7% diện tích xuống giống, giảm 7,4 nghìn ha so với cùng kỳ năm 2025. Theo báo cáo của các địa phương, năng suất gieo trồng lúa hè thu cả nước ước đạt 58,9 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha. Một số địa phương có năng suất lúa hè thu tăng khá so với cùng vụ năm 2025: Hà Tĩnh tăng 18,9 tạ/ha; Nghệ An tăng 10,2 tạ/ha; Đắk Lắk tăng 2,4 tạ/ha; Gia Lai tăng 1,2 tạ/ha. Sản lượng lúa hè thu cả nước năm 2026 ước đạt gần 11 triệu tấn, tăng 71,2 nghìn tấn so với vụ hè thu 2025.

Niềm vui của người nông dân bên cánh đồng lúa nguyên liệu cung cấp cho đơn vị sản xuất gạo Ông Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Cũng tính đến ngày 20/9/2026, cả nước đã gieo cấy được 1.337,1 nghìn ha lúa mùa, giảm 45 nghìn ha so với cùng kỳ năm 2025. Diện tích lúa mùa giảm chủ yếu do các địa phương tiếp tục chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn hoặc chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, phục vụ xây dựng công trình công cộng, khu công nghiệp. Ngoài ra, một số diện tích vụ mùa không gieo cấy được do điều kiện sản xuất khó khăn, ảnh hưởng của thời tiết và nguồn nước.

Cùng thời điểm tính đến ngày 20/9/2026, các địa phương đã gieo sạ được 474,1 nghìn ha lúa thu đông, giảm 130,7 nghìn ha so với cùng kỳ năm 2025. Tiến độ gieo trồng lúa thu đông chậm hơn cùng kỳ năm trước do nhiều địa phương chủ động bố trí lịch xuống giống muộn hơn nhằm tránh mưa bão, đồng thời triều cường xuất hiện sớm hơn thường lệ khiến một số diện tích chưa thể xuống giống.