Sản xuất hơn 1 triệu bình chữa cháy giả, đưa hối lộ hàng chục tỷ đồng

Ngày 11/11 tới đây, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Quốc Hoàng (SN 1974, TP HCM), Phùng Hữu Lợi (SN 1983, Hà Nội), Dong Liang (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) và 6 bị cáo khác về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, Nhận hối lộ và tội Giả mạo trong công tác.

Các bị cáo đã sản xuất tiêu thụ bình chữa cháy giả. Ảnh: T.P

Theo cáo trạng, tháng 9/2025, ông L. (SN 1981, ở Hà Nội) đến Công an Hà Nội tố giác việc ông mua nhiều bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon của Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Bách Thắng và của Công ty TNHH vật tư thiết bị Hoàng Anh. Nhưng khi sử dụng, ông L. đã không dập được đám cháy như hướng dẫn in trên vỏ bình và cam kết của đơn vị bán hàng.

Trên cơ sở tố giác của ông L., CQĐT đã xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can.

Cụ thể, năm 2016, bị cáo Đặng Quốc Hoàng và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1978, ở TP HCM, đang bị truy nã) thành lập và điều hành Công ty Vietlink với ngành nghề kinh doanh là nhập khẩu, sản xuất các loại phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy nhãn hiệu Dragon.

Từ năm 2019, Công ty Vietlink nhập khẩu của Công ty Long Thành (Trung Quốc) bột chữa cháy không đảm bảo chất lượng, vỏ bình chữa cháy và các linh kiện sản xuất thiết bị phòng cháy, chữa cháy về sản xuất tại Việt Nam.

CQĐT xác định, Công ty Vietlink sản xuất, bán cho đại lý 1.049.875 bình bột chữa cháy thu lời hơn 344 tỷ đồng.

Ngày 23/12/2024, Đặng Quốc Hoàng chuyển nhượng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty Vietlink sang Công ty An Phú. Từ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh bình chữa cháy tiếp tục được Phùng Hữu Lợi (Giám đốc Công ty An Phú), Đặng Quốc Hoàng và Dong Liang thực hiện.

Trong năm 2025, Công ty An Phú đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường 226.568 bình bột nhãn hiệu Dragon với tổng doanh thu là hơn 117 tỷ đồng và sản xuất 7.062 bình bột nhãn hiệu 990 đưa ra thị trường tiêu thụ 1.392 bình với tổng doanh thu là hơn 561 triệu đồng.

Quá trình sản xuất kinh doanh bình chữa cháy bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã đưa hối lộ hơn 17 tỷ đồng cho các bị cáo ở Công ty TNHH Công nghệ phòng cháy chữa cháy Phương Nam để tiếp nhận, lấy mẫu, kiểm định sai quy trình và cấp giấy chứng nhận kiểm định đạt chất lượng đối với các bình bột chữa cháy.

Trong đó, bị cáo Phạm Đức Cảnh (chủ Công ty Phương Nam) nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng; bị cáo Phạm Thị Hương nhận hối lộ hơn 2 tỷ; bị cáo Đặng Kim Tựu nhận hối lộ 160 triệu đồng.

Ngoài ra, khi hiệu chuẩn thiết bị, các bị cáo Đinh Xuân Các (Giám đốc Công ty cổ phần TechBoss) và bị cáo Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Đức Trung đã giả mạo, cấp khống giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho 302 lượt thiết bị, máy móc của Công ty Phương Nam, thu hơn 353 triệu đồng phí.

Bị cáo Trung biết các thiết bị không đạt chuẩn nhưng vẫn thông báo với Nguyễn Khắc Toàn, khi đó là Trưởng phòng kỹ thuật TechBoss, rằng thiết bị đạt chuẩn để cấp kết quả hiệu chuẩn mà không cần kiểm tra.