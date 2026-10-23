Sản xuất đường cát giả, một nữ giám đốc ở Cà Mau bị khởi tố

Ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (32 tuổi, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bà Châu Bích Ngà. Ảnh: Công an Cà Mau

Trước đó, vào ngày 6.7, trong quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang các đối tượng pha trộn, sang chiết, đóng gói đường thành phẩm; sau đó sử dụng nhãn hiệu, bao bì và thông tin nguồn gốc của Công ty TNHH MTV MQ để đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ, nhằm thu lợi bất chính.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 70 tấn đường; trong đó có 10 tấn đường đã được pha trộn, cùng các dụng cụ khác dùng để pha trộn đường.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Châu Bích Ngà là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên làm giả nhãn hiệu bao bì, nguồn gốc đường cát của Công ty TNHH MTV MQ để bán ra thị trường nhằm thu lợi...

Hiện, Công an tỉnh Cà Mau đang củng cố tài liệu, chứng cứ để tiếp tục điều tra vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.