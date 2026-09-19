Sản xuất dầu nhờn giả, sếp Công ty JPWAY Việt Nam bị khởi tố

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Cảnh (SN 1985), trú tại Hải Phòng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ phần JPWAY Việt Nam, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đoàn Ngọc Cảnh và số dầu nhờn JP Mitsu HD50 liên quan vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đoàn Ngọc Cảnh tự ý cắt giảm nguyên liệu phụ gia trong quá trình sản xuất 82 xô dầu nhờn JP Mitsu HD50. Việc cắt giảm này khiến sản phẩm không đạt chỉ tiêu chất lượng được công bố trên bao bì.

Cụ thể, chỉ tiêu Tổng trị số kiềm (TBN) của sản phẩm đạt 3,2 mgKOH/g, trong khi mức công bố là 6 mgKOH/g. Theo cơ quan công an, chỉ tiêu trên tương đương 53,33% so với mức công bố.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các nội dung liên quan.