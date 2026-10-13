Sản xuất, đăng tải video bạo lực lên mạng để câu view và nổi tiếng

Ngày 13/10, Công an TP Quảng Ninh cho biết, mới đây Phòng An ninh mạng của đơn vị tiến hành xác minh, xử lý trường hợp sản xuất, đăng tải, phát tán video có nội dung mang tính chất giang hồ, bạo lực trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản Facebook có tên "TN", do anh N.A.T (SN 2003, trú tại phường Đông Triều, TP Quảng Ninh, là chủ tài khoản) sản xuất các video, clip có nội dung giang hồ, đòi nợ, mang tính chất bạo lực.

Sau đó, T đăng lên mạng xã hội những video này nhằm câu view và được nổi tiếng. Đáng chú ý, toàn bộ các video, clip do nam thanh niên đăng tải đều để ở chế độ công khai, thu hút nhiều người xem.

Hình ảnh thể hiện tính chất bạo lực trong video do T. đăng tải. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, T. khai nhận, từ tháng 6/2025 đến nay đã sản xuất, đăng tải, phát tán được hơn 10 video, thu hút được hàng triệu lượt xem và tương tác từ cộng đồng mạng.

Qua làm việc với cơ quan công an, T. nhận thức hành vi sản xuất, đăng tải, phát tán các video nêu trên là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, vi phạm pháp luật và tự nguyện xóa, gỡ các bài viết, video vi phạm.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T. về hành vi "Làm ra các video, clip có nội dung giang hồ, đòi nợ, bạo lực, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội, gây ảnh hưởng không tích cực đến cộng đồng; sau đó, đăng tải, phát tán các video, clip nêu trên lên mạng xã hội Facebook".

Phòng An ninh mạng, Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội. Không đăng tải, chia sẻ hay cổ súy cho các thông tin xấu độc, lối sống lệch chuẩn, trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, hành vi của người xem...