Sản xuất công nghiệp TPHCM tăng gần 11%

Theo báo cáo của Thống kê TPHCM, IIP tháng 9 năm 2026 ước tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng năm 2026, IIP trên địa bàn thành phố ước tăng 10,9% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 9,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,4%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 2,6%.

Chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm 9 tháng năm 2026 ước tăng 10,8% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành cơ khí tăng 14,1%; ngành hóa dược tăng 12,8%; ngành chế biến lương thực, thực phẩm tăng 11%; ngành sản xuất sản phẩm điện tử có mức tăng 1,4%.

Chỉ số sản xuất 3 ngành công nghiệp truyền thống 9 tháng năm 2026 tăng 4% so với cùng kỳ, trong đó ngành dệt tăng 10,1%; sản xuất da các sản phẩm có liên quan tăng 3,2%; ngành sản xuất trang phục tăng 2,4%.

Theo khảo sát của Thống kê TPHCM, dự báo hoạt động kinh doanh trong quý IV năm 2026 lạc quan hơn so với quý III, trong đó 36,4% doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn so với quý III; 45,2% giữ mức ổn định và 18,4% nhận định khó khăn hơn.

81,7% doanh nghiệp nhà nước nhận định hoạt động quý IV tốt hơn hoặc ổn định so với quý III; tỷ lệ này ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp ngoài nhà nước lần lượt là 83,7% và 79,3%. Một số ngành có dự báo triển vọng tích cực như: Sản xuất chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; sản xuất sản phẩm thuốc lá; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da; sản xuất gỗ và chế biến gỗ.