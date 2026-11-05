Sản xuất công nghiệp tháng 10 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực

Sản xuất công nghiệp tháng 10 và 10 tháng năm 2026. (Nguồn: Cục Thống kê)

Trong tháng 10, chỉ số sản xuất công nghiệp ngành chế biến, chế tạo và ngành sản xuất và phân phối điện cùng tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8%; ngành khai khoáng tăng 4,9%.

Tính chung 10 tháng năm 2026, IIP ngành chế biến, chế tạo tăng 13%; ngành khai khoáng tăng 7,1%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,2%.

Mười tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp của nhiều ngành trọng điểm cấp II tăng khá so với cùng kỳ năm 2025. Một số ngành đạt mức tăng cao gồm: sản xuất kim loại tăng 25,6%; sản xuất đồ uống tăng 17,5%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 15,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 14,6%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 13,6%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 12,9%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 12,8%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 12,5%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 11,8%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế), sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện tăng 11,7%; dệt tăng 10,7%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 10,6%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 10,1%.

Tốc độ tăng, giảm IIP 10 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025 của một số địa phương. (Nguồn: Cục Thống kê)

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025 tăng ở 33 địa phương, riêng Sơn La giảm 5,0%. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Tại thời điểm 1/10/2026, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,8% so với cùng thời điểm tháng 9 và tăng 3,2% so với cùng thời điểm năm 2025.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,1% so với cùng thời điểm tháng 9 nhưng giảm 2,3% so với cùng thời điểm năm 2025; ngành chế biến, chế tạo tăng 0,9% và tăng 3,4%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,2% và tăng 1,8%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,2% và tăng 3,9%.