Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao nhất trong 5 năm

Sản xuất thiết bị cơ khí tại tại Công ty CP Hyundai Aluminum Vina (Khu công nghiệp Điềm Thụy).Ảnh: Lăng Khoa

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cùng sự phục hồi của các ngành sản xuất, phân phối điện, khai khoáng và cung cấp nước.

Một số ngành có chỉ số sản xuất lũy kế 10 tháng tăng cao so với cùng kỳ gồm: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 24,28%; sản xuất trang phục tăng 22,25%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,33%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 14,67%; thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu tăng 13,91%; sản xuất kim loại tăng 12,27%; sản xuất thiết bị điện tăng 10,63%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 9,01%...

Thống kê tỉnh đánh giá, sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng cao nhưng còn chưa đồng đều giữa các lĩnh vực. Trong 2 tháng cuối năm, tỉnh cần tập trung duy trì ổn định sản xuất ở các ngành chủ lực, bám sát tình hình đơn hàng và hoạt động của các doanh nghiệp lớn; đồng thời có giải pháp hỗ trợ những ngành đang suy giảm, nhất là nhóm vật liệu xây dựng và khai thác quặng kim loại, nhằm giữ vững đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm.