Sản xuất công nghiệp tăng cao nhất giai đoạn 2019-2026

Theo báo cáo của Cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 10 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, chỉ số IIP ước tăng 2,3% so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực với mức tăng 13%, cao hơn mức tăng 10,4% của cùng kỳ năm 2025, đóng góp 10,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng khá so với cùng kỳ. Trong đó, máy tính bảng tăng 36,6%; xe máy tăng 26,8%; máy tính xách tay tăng 25,9%; ô tô tăng 25,1% và thép cán tăng 24%.

Về địa bàn, chỉ số IIP 10 tháng tăng tại 33 địa phương; riêng Sơn La giảm 5%. Một số địa phương đạt mức tăng khá nhờ sự tăng trưởng cao của ngành chế biến, chế tạo và ngành sản xuất, phân phối điện.

Tại thời điểm 1-10, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,8% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 3,2% so với cùng thời điểm năm trước.

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