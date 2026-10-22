Sản xuất công nghiệp khu vực phía Nam giữ vững đà tăng trưởng

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026 tập trung đánh giá kết quả sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại và xuất khẩu của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026. (ảnh Hạ Vĩ)

Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng

Theo Báo cáo của Ban Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026, trong 9 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, có 6/8 địa phương ghi nhận mức tăng cao hơn bình quân cả nước là 12,3%.

Cụ thể, tỉnh Tây Ninh có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,0%; tỉnh Vĩnh Long tăng 14,4%; tỉnh An Giang tăng 13,7%; tỉnh Đồng Tháp tăng 13,0%; tỉnh Cà Mau tăng 12,7% và thành phố Đồng Nai tăng 12,6%.

Biểu đồ tốc độ tăng sản xuất công nghiệp năm 2025 và 9 tháng 2026

Một số nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu ghi nhận mức tăng trưởng khá, đóng góp vào kết quả chung của toàn khu vực. Trong đó, sản phẩm tôm và thủy sản chế biến tăng 59,1% tại Tây Ninh, 21,8% tại An Giang và 16,8% tại Cà Mau. Sản lượng điện sản xuất tăng 70,7% tại thành phố Đồng Nai, 9,4% tại Cà Mau và 6,2% tại Tây Ninh.

Ở nhóm sản phẩm khác, gạo xay xát tăng 17,3% tại Tây Ninh và 15,5% tại An Giang; sản phẩm giường, tủ, bàn ghế tăng 27,0% tại thành phố Đồng Nai; quần áo may sẵn tăng 27,3% tại An Giang. Sản lượng lốp hơi mới bằng cao su, loại dùng cho ô tô con, tại Tây Ninh tăng 31,1%.

Những kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh còn chịu tác động từ biến động kinh tế thế giới, chi phí nguyên vật liệu và năng lượng, cũng như những thay đổi về chính sách thương mại và yêu cầu chuyển đổi xanh.

Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp được các Sở Công Thương triển khai với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan. Các chương trình hỗ trợ đổi mới, chuyển giao công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất và cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm.

Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh

Bước vào quý IV/2026, ngành Công Thương khu vực phía Nam dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Những rủi ro từ biến động tỷ giá, căng thẳng địa chính trị, giá năng lượng và chi phí logistics tăng cao có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Đồng thời, sản xuất công nghiệp trong nước vẫn tiềm ẩn nguy cơ giảm tốc do những điểm nghẽn về đơn hàng, nguyên vật liệu và tiến độ bổ sung nguồn điện.

Trước tình hình đó, các Sở Công Thương được yêu cầu bám sát kịch bản tăng trưởng GRDP hai con số của từng tỉnh, thành phố; thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất, kinh doanh, xác định rõ các ngành, doanh nghiệp và dự án có khả năng tạo tăng trưởng để tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục phát triển các vùng sản xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế và cụm công nghiệp, qua đó chủ động hơn về nguồn cung nguyên liệu trong nước. Các địa phương cần có cơ chế khuyến khích sản xuất linh kiện, sản phẩm trung gian trong nước thay thế hàng nhập khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác cung ứng nguyên vật liệu, linh phụ kiện có khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Cùng với đó, các địa phương cần theo dõi sát tình hình sản xuất, thị trường và xuất nhập khẩu; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu, vốn, lao động, logistics, năng lượng và tiêu thụ sản phẩm. Công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cần tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với việc cập nhật, cảnh báo về chính sách thương mại, phòng vệ thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, truy xuất nguồn gốc và những quy định mới của thị trường nhập khẩu.

Định hướng tái cơ cấu các lĩnh vực sản xuất công nghiệp cũng xác định công nghiệp hỗ trợ là trọng tâm; tập trung tái cơ cấu các chuỗi liên kết phục vụ sản xuất, nhất là những ngành công nghiệp chế biến, chế tạo lớn như dệt may, da giày, điện tử và đồ gỗ, theo hướng bền vững hơn, tránh phụ thuộc quá lớn vào một hoặc một số ít đối tác, thị trường.

Đẩy mạnh khuyến công, bảo đảm năng lượng và hoàn thành mục tiêu năm 2026

Một trong những giải pháp được đặt ra trong 3 tháng cuối năm là đẩy mạnh hoạt động khuyến công, hỗ trợ kịp thời các cơ sở công nghiệp nông thôn và doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Hoạt động hỗ trợ cần hướng tới tăng cường năng lực quản trị, khả năng tham gia chuỗi cung ứng và khởi sự doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp bền vững. Đồng thời, các địa phương tiếp tục triển khai chương trình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, tư vấn phát triển công nghiệp và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Một trong những giải pháp được đặt ra trong 3 tháng cuối năm là đẩy mạnh hoạt động khuyến công, hỗ trợ kịp thời các cơ sở công nghiệp nông thôn và doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng máy móc vào trong sản xuất

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng cần được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, bảo đảm đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ thực hiện. Các địa phương đồng thời triển khai việc di dời những cơ sở sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm cao trong khu dân cư, đô thị vào cụm công nghiệp phù hợp.

Về năng lượng, nhiệm vụ đặt ra là bảo đảm cung ứng điện ổn định trong những tháng cuối năm 2026; chủ động xây dựng phương án vận hành hệ thống điện, phối hợp với các công ty điện lực, đơn vị truyền tải và Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong công tác điều độ, vận hành và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Bên cạnh các giải pháp chuyên ngành, các Sở Công Thương cần tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ; kịp thời báo cáo UBND các tỉnh, thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền. Các địa phương cần tập trung nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương năm 2027.

Với trọng tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, các giải pháp trong quý IV được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì sản xuất, mở rộng thị trường và góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển ngành Công Thương của khu vực phía Nam trong năm 2026.