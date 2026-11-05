Sản xuất công nghiệp bứt tốc chặng nước rút

Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao VinaGreen vận hành với công suất tối đa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Tạo dư địa mới cho tăng trưởng công nghiệp cuối năm

Ngay từ đầu tháng 10/2026, Dự án Nhà máy sản xuất giấy bao bì Miza Nghi Sơn giai đoạn 2 đã chính thức đi vào vận hành. Ông Hà Thọ Bảo, Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn cho biết: “Chúng tôi đang tập trung vận hành cũng như nâng cao năng lực sản xuất của dây chuyền mới, phấn đấu hoạt động đạt công suất tối đa, từ đó nâng năng lực sản xuất của công ty lên gấp đôi. Ngoài ra, công ty cũng chủ động đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất, mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu mới như Đông Nam Á, Nam Á. Trong 10 tháng năm nay, công ty đã sản xuất hơn 128.000 tấn sản phẩm và phấn đấu cả năm sẽ đạt 160.000 tấn, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ”.

Trong bối cảnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng công nghiệp ở mức rất cao, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tạo thêm năng lực sản xuất mới. Tính riêng tháng 10/2026, toàn tỉnh có 6 dự án hoàn thành đi vào hoạt động, 1 dự án khánh thành và 1 dự án vận hành chạy thử.

Tại Dây chuyền cán 03 - Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2 thuộc Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn, hàng chục công nhân đang tích cực vận hành thử nghiệm quy trình để sẵn sàng đưa sản phẩm ra thị trường trong quý IV. Ông Chu Văn Tùng, Giám đốc Nhà máy chia sẻ: “Khi đi vào vận hành chính thức, nhà máy sẽ cung ứng thêm 1,6 triệu tấn thép cán mỗi năm. Các sản phẩm đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng với công nghệ hiện đại bậc nhất Việt Nam và thế giới. Tập thể ban lãnh đạo và người lao động đang nỗ lực làm việc ngày đêm để dây chuyền sớm vận hành chính thức”.

Cùng với sức bật từ các dự án mới, Thanh Hóa đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn, duy trì tối đa công suất hoạt động của các ngành công nghiệp chủ lực như: lọc hóa dầu, thép, vật liệu xây dựng, điện sản xuất, xi măng, dệt may, da giày. Ngay trong tháng 10, Sở Công Thương đã làm việc, giao mốc sản lượng chi tiết và khảo sát 72 doanh nghiệp xuất khẩu nhằm tháo gỡ vướng mắc về đơn hàng, nguyên liệu và lao động. Đặc biệt, các giải pháp hỗ trợ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì công suất từ 110% trở lên, cùng việc khắc phục sự cố tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 để khôi phục công suất phát điện đang được triển khai quyết liệt. Nhờ vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh trong tháng 10 ước tăng 14,18% so với cùng kỳ; có 16/19 sản phẩm chủ lực tăng sản lượng. Trong đó, nhiều sản phẩm đạt mức tăng trưởng cao như: Xăng động cơ tăng 22,7%; sắt thép các loại tăng 22,5%; phân bón các loại tăng 18,9%; quần áo may sẵn tăng 15,9% và xi măng tăng 15,2%...

Ông Vũ Văn Yên, Giám đốc trạm nghiền xi măng Bãi Ngọc chia sẻ: “Hiện nay, các đơn hàng ký kết đã lấp đầy công suất thiết kế của trạm. Chúng tôi hoàn toàn tự tin sẽ đạt sản lượng 5,3 triệu tấn xi măng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, bảo đảm phát huy tối đa năng lực sản xuất và tối ưu hóa chi phí”.

Nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao của Công ty CP Đầu tư phát triển VinaGreen cũng đang vận hành với công suất tối đa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước, xuất khẩu. Ông Đỗ Minh Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh quyết tâm: “Doanh nghiệp sẽ dốc toàn lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng chung mà tỉnh đã đề ra”.

Biến áp lực thành động lực, dồn sức về đích

Mặc dù đã có sự khởi sắc rõ rệt, song kết quả chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 mới đạt chưa bằng 50% so với kịch bản tăng trưởng quý IV đề ra. Bước vào những tháng cuối năm, hoạt động sản xuất công nghiệp vẫn đối diện với sức ép lớn từ biến động giá nguyên liệu đầu vào, chi phí logistics gia tăng và các rào cản từ thị trường xuất khẩu. Để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, đòi hỏi cần có sự tăng tốc bứt phá trong hai tháng còn lại của năm.

Vận hành Dự án Nhà máy sản xuất giấy bao bì Miza Nghi Sơn giai đoạn 2 giúp doanh nghiệp nâng gấp đôi công suất sản xuất.

Khẳng định quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Theo kế hoạch trong quý IV, ban sẽ tập trung theo dõi hỗ trợ hoàn thành đối với 7 dự án sản xuất, kinh doanh. Đến nay, đã có 6 dự án hoàn thành, còn 1 dự án là Nhà máy Stech Vina giai đoạn 2 đang tiếp tục đôn đốc hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành trong tháng 12/2026. Lãnh đạo ban sẽ thường xuyên giao ban cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời vướng mắc, đặc biệt về nguyên liệu, thị trường, nguồn cung năng lượng, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động liên tục, nâng cao công suất, gia tăng sản lượng và doanh thu".

Chặng nước rút quý IV/2026 đang đặt ra những mục tiêu và thách thức rất lớn cho sản xuất công nghiệp. Song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần chủ động, bứt phá từ các doanh nghiệp, Thanh Hóa đang dồn sức biến áp lực thành động lực. Việc khẩn trương đưa các dự án mới vào vận hành, duy trì tối đa công suất hiện có sẽ là giải pháp thiết thực để sản xuất công nghiệp về đích kế hoạch đề ra, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh.