Sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2026 tăng 12,3%, cao nhất trong 9 năm

Sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2026 tăng 12,3%, mức cao nhất trong chuỗi 9 năm

Sản xuất công nghiệp tăng tốc, lên mức cao nhất 9 năm

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 9 tháng đầu năm 2026 tăng 12,3% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng cao nhất trong chuỗi số liệu từ năm 2018, cho thấy đà tăng của khu vực sản xuất đang được đẩy mạnh.

Đáng chú ý, tốc độ tăng liên tục được cải thiện trong những năm gần đây. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,34% năm 2024, lên 9,1% năm 2025 và đạt 12,3% trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đà tăng được ghi nhận ở cả 4 nhóm ngành. Trong đó, khai khoáng tăng 8,0%, cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 9,3%, còn sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%.

Chế biến, chế tạo tăng 12,9%, vượt mức chung

Nổi bật nhất là ngành chế biến, chế tạo tăng 12,9%, cao hơn mức tăng 12,3% của toàn ngành công nghiệp. Đây tiếp tục là khu vực đóng góp đáng kể vào đà tăng của sản xuất công nghiệp.

Nhiều ngành sản xuất chủ lực ghi nhận mức tăng hai chữ số. Sản xuất kim loại tăng 25,5%, đồ uống tăng 17,4%, ô tô tăng 15,3%. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 15,2%, chế biến thực phẩm tăng 12,5%, trong khi chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 12,3%.

Từ năng lượng, khai khoáng đến chế biến, chế tạo, nhiều lĩnh vực cùng duy trì tốc độ tăng cao. Kết quả này đưa sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2026 tăng 12,3% - mức cao nhất trong 9 năm.

MẠNH LÊ