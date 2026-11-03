Sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng cao nhất trong nhiều năm

Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực chính, trong khi số lao động làm việc tại các doanh nghiệp công nghiệp cũng tăng.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Katolec Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Minh). Ảnh: Quang Thái

Theo số liệu của Cục Thống kê, tháng 10-2026, IIP ước tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng, IIP tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 12,3% của 9 tháng.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13%, đóng góp 10,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%, đóng góp 1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 7,1%, đóng góp 1,1 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,2%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Kết quả trên cho thấy công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là trụ cột của tăng trưởng sản xuất công nghiệp. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng khá như máy tính bảng tăng 36,6%; xe máy tăng 26,8%; máy tính xách tay tăng 25,9%; ô tô tăng 25,1%; thép cán tăng 24%.

Xét theo địa phương, IIP 10 tháng năm 2026 tăng tại 33 địa phương trên cả nước; riêng Sơn La giảm 5%. Sự phân hóa về kết quả sản xuất công nghiệp giữa các địa phương cho thấy tăng trưởng vẫn phụ thuộc vào cơ cấu ngành, năng lực sản xuất và tình hình hoạt động của từng địa bàn.

Cùng với sản xuất, lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp cũng có xu hướng tăng. Tại thời điểm ngày 1-10, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 3,2% so với cùng thời điểm năm 2025. Trong đó, lao động ngành chế biến, chế tạo tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đà tăng của sản xuất công nghiệp và lao động cho thấy hoạt động của khu vực công nghiệp tiếp tục được mở rộng. Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng ổn định trong những tháng cuối năm, cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm nguồn cung nguyên liệu, năng lượng, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp trong nước.