Sản xuất chế tạo tại Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 8

Xe ô tô tại cảng Long Beach, California (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố ngày 18/9, sản lượng chế tạo giảm 0,3% trong tháng 8, trái với dự báo tăng 0,3% của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát. Sản lượng công nghiệp nói chung không thay đổi, trong khi công suất sử dụng duy trì ở mức 76,3%, thấp hơn 3,1 điểm phần trăm so với mức trung bình dài hạn.

Mức giảm tập trung ở một số ngành sản xuất hàng lâu bền. Sản lượng ô tô và linh kiện giảm 1,2%, trong khi sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi giảm 1,4%. Diễn biến này góp phần kéo giảm sản lượng chế tạo sau nhiều tháng tăng liên tục.

Trái lại, một số ngành liên quan đến công nghệ và đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục duy trì đà tăng. Sản lượng chất bán dẫn và linh kiện điện tử cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu đối với chip và thiết bị phục vụ trung tâm dữ liệu AI.

Theo Reuters, hoạt động đầu tư vào AI và chi tiêu quốc phòng đang tạo thêm lực đỡ cho một số lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng cùng việc Fed vừa tăng lãi suất đang làm gia tăng chi phí vận tải, sản xuất và vay vốn, qua đó có thể hạn chế đà phục hồi của ngành chế tạo trong những tháng còn lại của năm.

Số liệu tháng 8 cho thấy sự phục hồi của sản xuất công nghiệp Mỹ vẫn diễn ra không đồng đều. Trong khi các ngành hưởng lợi từ làn sóng đầu tư AI tiếp tục tăng trưởng, những ngành nhạy cảm với chi phí năng lượng, lãi suất và nhu cầu tiêu dùng đang chịu nhiều sức ép hơn.

Diễn biến này cũng đặt ra thách thức đối với mục tiêu thúc đẩy sản xuất trong nước của chính quyền Tổng thống Donald Trump, khi các doanh nghiệp phải cân đối giữa lợi ích từ đầu tư công nghệ và chi phí ngày càng cao về năng lượng, tài chính và nguyên vật liệu. Reuters nhận định hoạt động chế tạo nhiều khả năng vẫn ở mức vừa phải trong thời gian còn lại của năm.