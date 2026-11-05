Sản xuất châu Á chững lại khi cơn sốt AI bùng nổ hạ nhiệt

Làn sóng sản xuất công nghệ tại châu Á đang trải qua giai đoạn điều chỉnh. Ảnh: Kuka

Cỗ máy công nghệ giảm tốc

Những cỗ máy gia công linh kiện điện tử tại các trung tâm công nghệ Đông Bắc Á bắt đầu giảm tốc độ quay sau nhiều quý tăng trưởng liên tục.

Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI - Purchasing Managers' Index) ngành sản xuất tháng 10/2026 do S&P Global công bố cho thấy hoạt động tại Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) lần lượt hạ nhiệt xuống mức 49,8 và 50,2 điểm. Đây là tín hiệu rõ nét cho thấy đà mở rộng sản xuất đang thu hẹp đáng kể so với giai đoạn đầu năm.

Biên lợi nhuận của các doanh nghiệp bán dẫn chịu sức ép lớn khi chi phí điện năng bùng nổ cùng giá nguyên liệu thô đầu vào tăng trung bình 12% so với cùng kỳ năm ngoái, theo S&P Global Market Intelligence. Làn sóng đầu tư ồ ạt vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) không còn duy trì được biên độ lợi nhuận siêu ngạch như giai đoạn khởi phát.

Ông Rajiv Biswas, Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại S&P Global Market Intelligence nhận định: "Các nhà sản xuất công nghệ châu Á đang bước vào giai đoạn rà soát chi phí nghiêm ngặt khi các tập đoàn toàn cầu bắt đầu tái thẩm định hiệu quả đầu tư vốn cho hạ tầng AI".

Sự sụt giảm đơn hàng công nghệ nhanh chóng lan rộng sang các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Khi nhu cầu tiêu dùng linh kiện vi xử lý hạ nhiệt tại các thị trường lớn, dòng chảy thương mại nội khối lập tức ghi nhận mức chững lại rõ rệt. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Khu vực mới nhất đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á năm 2026 xuống mức 4,8%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với năm trước.

Áp lực tiền tệ và dòng vốn gia tăng khiến các cơ quan quản lý tài chính khu vực phải liên tục đưa ra các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Ngân hàng Indonesia (BI - Bank Indonesia) phải can thiệp thị trường mở để bảo vệ đồng rupiah trước đà mất giá. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT - Bank of Thailand) ban hành quy định siết chặt dòng vốn giao dịch tài sản số và vàng khối lượng lớn nhằm ngăn ngừa rủi ro thanh khoản.

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới trong quý vừa qua. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Asia Times

Sự phân hóa hình chữ K

Bản đồ kinh tế khu vực đang hình thành mô hình phân hóa hình chữ K ngày càng sắc nét dưới tác động của chu kỳ công nghệ mới. Nhóm các quốc gia sở hữu công nghệ lõi như Nhật Bản hay Hàn Quốc chấp nhận biên lợi nhuận mỏng để duy trì vị thế dẫn đầu trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Ngược lại, các nền kinh tế phụ thuộc vào lắp ráp thứ cấp và gia công hạ nguồn gánh chịu toàn bộ áp lực từ chi phí logistics tăng cao và sự sụt giảm sức mua từ thị trường Âu - Mỹ.

Đánh giá về xu hướng này, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á tại Ngân hàng HSBC, ông Frederic Neumann, cho biết: "Sự phân hóa hiện tại không chỉ đến từ nhu cầu thị trường mà phản ánh khoảng cách về năng lực hấp thụ công nghệ và chi phí vận hành. Các quốc gia không thể nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng sẽ đối mặt với rủi ro bị thu hẹp biên lợi nhuận kéo dài".

Sự đứt gãy trong nhịp tăng trưởng này buộc các tập đoàn đa quốc gia phải tính toán lại bài toán phân bổ nguồn lực. Việc chuyển dịch dòng vốn không còn đơn thuần chạy theo chi phí nhân công rẻ mà tập trung vào những điểm đến đáp ứng được hạ tầng năng lượng ổn định và tiêu chuẩn sản xuất xanh.

Bài toán thích ứng cho Việt Nam

Đối với Việt Nam, biến động của chuỗi cung ứng khu vực mang lại cả thách thức lớn lẫn cơ hội chiến lược. Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới trong quý vừa qua, theo S&P Global. Mức độ phụ thuộc cao vào xuất khẩu linh kiện điện tử khiến chỉ số sản xuất công nghiệp trong nước chịu tác động trực tiếp từ đà giảm tốc của các tập đoàn công nghệ lớn.

Khi biên lợi nhuận ngành công nghệ bị thắt chặt, áp lực chi phí lập tức truyền dẫn xuống các doanh nghiệp phụ trợ trong nước dưới dạng đơn giá gia công thấp hơn và thời gian giao hàng ngắn hơn. Đây là điểm kết nối thực tế buộc các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam phải tái cấu trúc dòng tiền và tối ưu hóa quy trình vận hành ngay trong năm nay.

Tuy nhiên, việc các tập đoàn toàn cầu tái cấu trúc mạng lưới cung ứng nhằm tối ưu hóa chi phí vẫn mở ra dư địa thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao. Doanh nghiệp nội địa cần nhanh chóng nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng các tiêu chuẩn chuyển đổi xanh và thâm nhập sâu hơn vào các công đoạn tạo giá trị gia tăng cao để không bị bỏ lại phía sau trong chu kỳ phát triển mới.