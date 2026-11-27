Các đại biểu tham quan vườn cà-phê tại tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO TOÀN)

Trưởng phòng Khuyến nông Trồng trọt và Lâm nghiệp (Trung tâm Khuyến nông quốc gia) Hoàng Tuyển Phương cho biết: “Cà-phê là ngành hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng nông nghiệp, tạo việc làm, thu nhập và sinh kế cho người dân, nhất tại khu vực Tây Nguyên. Ở các địa phương như: Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai có vùng trồng nguyên liệu tập trung, kinh nghiệm thâm canh và mạng lưới doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu. Ngoài ra, các hình thức hợp tác xã, liên kết sản xuất và áp dụng tiêu chuẩn bền vững đang từng bước phát triển”.

Những năm qua, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện các chương trình, dự án đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình, hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất cà-phê. Nội dung chuyển giao được cập nhật theo hướng kết hợp giống và tái canh, quản lý dinh dưỡng, bảo vệ thực vật, tưới nước, thu hoạch, sơ chế, bảo quản và tổ chức sản xuất.

Trong các mô hình sản xuất cà-phê theo hướng bền vững giúp tăng năng suất, quản lý tốt vật tư đầu vào, cải thiện sức khỏe đất, tăng sử dụng nguồn hữu cơ phù hợp, thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp và nâng cao chất lượng cà-phê sau thu hoạch. Thông qua hình thức tập huấn gắn với thực hành trên vườn cây và mô hình trình diễn, người sản xuất có cơ hội trực tiếp so sánh kỹ thuật mới với tập quán canh tác thông thường, từ đó nâng cao khả năng tiếp thu và áp dụng.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, năm 2025 diện tích sản xuất cà-phê cả nước đạt 758 nghìn ha, năng suất bình quân đạt khoảng 30,7 tạ/ha, sản lượng gần 2,116 triệu tấn. Xuất khẩu cà-phê năm 2025 đạt 1,59 triệu tấn thu về hơn 8,9 tỷ USD, mức cao kỷ lục từ trước đến nay, tăng 18,3% về lượng và tăng gần 58,8% về kim ngạch so với năm 2024.

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu ấn tượng, ngành cà-phê Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như biến đổi khí hậu tiếp tục tác động mạnh đến vùng nguyên liệu, chi phí sản xuất tăng cao, trong khi các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường, lao động và phát thải carbon. Hơn nữa, tỷ lệ cà-phê đưa vào chế biến sâu tuy đã tăng thời gian gần đây nhưng vẫn còn rất khiêm tốn mới chiếm 15% sản lượng.

Bên cạnh đó, Việt Nam chủ yếu xuất cà-phê nhân thô (chiếm 90,4% khối lượng xuất khẩu) nên giá trị gia tăng trong sản phẩm xuất khẩu chưa cao. Mặt khác việc xây dựng và quảng bá thương hiệu cho cà-phê ở tầm quốc gia còn rất hạn chế; thương hiệu cà-phê Việt Nam chưa được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên thị trường quốc tế.

Ở góc độ địa phương, theo Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Chương: “Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 329.992ha trồng cà-phê với sản lượng đạt 1.028.393 tấn. Tuy nhiên, sản xuất cà-phê trên địa bàn tỉnh còn những tồn tại, hạn chế do giá các loại vật tư nông nghiệp thiết yếu và chi phí nhân công có xu hướng tăng liên tục. Điều này gây áp lực lớn lên hiệu quả kinh tế, giảm lợi nhuận của người trồng và làm giảm khả năng tái đầu tư vào vườn cây. Hơn nữa, mức độ liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân nhiều nơi còn lỏng lẻo, thiếu bền vững do chưa có cơ chế chia sẻ lợi ích cũng như rủi ro hài hòa. Đặc biệt, việc cấp mã số vùng trồng còn rất hạn chế, là một điểm nghẽn nghiêm trọng cho hoạt động xuất khẩu chính ngạch và xây dựng thương hiệu bền vững”.

Tại diễn đàn, các đại biểu cho rằng, thời gian tới các địa phương cần rà soát diện tích cà-phê, tập trung xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất bảo đảm chất lượng đáp ứng thị trường xuất khẩu. Đồng thời, các địa phương cần tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng gắn với truy xuất nguồn gốc đáp ứng quy định EUDR.

Cùng với đó cần tiếp tục thực hiện chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất các cây công nghiệp chủ lực, thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết sản xuất từ xây dựng vùng trồng nguyên liệu đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất giảm phát thải, trong đó vỏ cà-phê sau thu hoạch được xử lý và bón lại cho cây nhằm cải thiện độ phì đất, giảm phân hoá học, tăng năng suất.

Hơn nữa cần tiếp tục nghiên cứu chọn tạo, nhập nội các giống cà phê mới có năng suất, chất lượng cao; chống chịu hạn hán, sâu bệnh, phù hợp với từng vùng sinh thái, thích ứng điều kiện biến đổi khí hậu; tiếp tục hoàn thiện quy trình nhân giống sạch bệnh, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng phục vụ trồng mới, tái canh; phát triển và ứng dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn, sử dụng tối đa các phụ phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến để phục vụ lại cho sản xuất nông nghiệp; đầu tư khoa học công nghệ, thiết bị hiện đại tăng tỷ lệ cà-phê chế biến sâu, đa dạng hóa các sản phẩm chế biến, đáp ứng rộng rãi nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Trước yêu cầu giữ vững chất lượng và năng lực cạnh tranh cho ngành cà-phê trong điều kiện thị trường biến động, thời gian tới hệ thống khuyến nông cần chuyển từ hướng dẫn từng tiến bộ kỹ thuật riêng lẻ sang hỗ trợ áp dụng đồng bộ giải pháp canh tác, tổ chức sản xuất, quản lý dữ liệu và kết nối thị trường. Hoạt động khuyến nông cần tạo ra thay đổi có thể kiểm chứng ở cấp nông hộ, hợp tác xã và vùng nguyên liệu nhằm nâng cao thu nhập, giảm chi phí đầu vào, sử dụng hiệu quả tài nguyên, cải thiện chất lượng và nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị xuất khẩu...