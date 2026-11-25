Không khí nhộn nhịp tại các gian hàng đặc sản, sản phẩm OCOP cùng những hoạt động văn hoá, nghệ thuật đã tạo nên sức hút riêng cho ngày hội. Trong đó, niềm vui của các chủ thể OCOP khi sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận hoà cùng sự hào hứng của người dân, du khách trước những trải nghiệm văn hoá đặc sắc.

Du khách lựa chọn nhiều sản phẩm OCOP làm quà biếu sau chuyến tham quan Festival.

Tại khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, dòng người liên tục đến tham quan, tìm hiểu và mua sắm. Các sản phẩm như bánh phồng tôm, bánh phồng cua, mắm, khô và nhiều mặt hàng chế biến từ thuỷ sản thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Không ít người chọn mua sản phẩm để sử dụng hoặc làm quà biếu sau chuyến tham quan Festival.

Sức mua tăng trong những ngày cuối mang lại niềm phấn khởi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đồng thời mở thêm cơ hội đưa đặc sản Cà Mau đến gần hơn với người tiêu dùng.

Các sản phẩm OCOP địa phương được trưng bày bắt mắt, thu hút khách tham quan trong ngày cuối Festival.

Anh Nguyễn Trường Hải, Giám đốc Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu thuỷ sản Trường Hải, xã Tam Giang, chia sẻ: “Trong những ngày cuối bán hàng tại Festival Tôm 2026, chất lượng bán hàng ngày càng cao, lượng khách hàng đi rất đông, đặc biệt khách hàng đang mua rất nhiều sản phẩm để về sử dụng. Ngoài ra còn có lưu lượng khách du lịch từ xa đến để làm quà biếu”.

Không chỉ bán được nhiều sản phẩm, điều khiến các chủ thể OCOP phấn khởi còn là sự đón nhận của khách hàng đối với những đặc sản địa phương.

Tại gian hàng Hộ kinh doanh Phan Thị Chuyển, xã Tân Ân, các sản phẩm bánh phồng tôm, bánh phồng cua, mắm cá sơn được nhiều người tìm mua. Đáng chú ý, có khách sau khi mua về thưởng thức, cảm nhận được hương vị sản phẩm đã quay lại tiếp tục ủng hộ. Qua đó, những mặt hàng chưa được nhiều người biết đến cũng có thêm cơ hội tiếp cận thị trường.

“Những ngày qua, gian hàng thu hút đông khách, trong đó có nhiều du khách tìm đến mua sản phẩm. Có người mua về dùng thử, thấy ngon nên quay lại ủng hộ. Bánh phồng tôm, bánh phồng cua và mắm cá sơn được tiêu thụ rất tốt. Đặc biệt, nhiều người dân Cà Mau trước đây chưa biết đến mắm cá sơn, nhưng sau khi được giới thiệu, thưởng thức đã quyết định mua. Tôi mong có thêm nhiều dịp tham gia hội chợ, lễ hội để quảng bá sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng”, chị Trần Huyền Thoại, Hộ kinh doanh Phan Thị Chuyển, phấn khởi.

Nhiều sản phẩm OCOP địa phương được khách hàng lựa chọn, sức mua tăng trong ngày cuối Festival.

Nếu các gian hàng OCOP mang đến niềm vui từ hoạt động giao thương thì các không gian văn hoá, chương trình nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm lại tạo nên sức hấp dẫn đối với người dân, du khách.

Festival không chỉ là nơi giới thiệu sản vật địa phương mà còn là dịp để công chúng tìm hiểu, giao lưu và cảm nhận nét văn hoá đặc trưng của vùng đất phương Nam. Đặc biệt, chương trình bắn pháo hoa trong đêm hội thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức, tạo điểm nhấn sôi động trong những ngày diễn ra sự kiện.

Chị Trần Thị Long Châu, phường Tân Thành, Cà Mau, chia sẻ: “Ngày hội năm nay rất vui và ý nghĩa, với nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc, tạo cơ hội để người dân gặp gỡ, giao lưu và tìm hiểu nét đẹp truyền thống. Tôi ấn tượng nhất là chương trình bắn pháo hoa, vừa đẹp mắt, vừa tạo không khí phấn khởi. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và lan tỏa tình yêu văn hoá quê hương”.

Người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 trong ngày cuối.

Không chỉ người dân địa phương, Festival còn để lại ấn tượng với du khách từ các tỉnh, thành phố đến Cà Mau. Với những người lần đầu tham dự, đây là dịp để khám phá vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, từ đặc sản thuỷ sản đến nét văn hoá và con người địa phương.

Chị Trương Mỹ Hằng, TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Cà Mau đúng dịp Festival Tôm năm 2026. Tôi rất ấn tượng với không khí lễ hội sôi động, quy mô tổ chức và các hoạt động phong phú. Ngoài được thưởng thức đặc sản từ tôm, tìm hiểu nghề nuôi trồng thuỷ sản, tôi còn có dịp khám phá nét văn hoá đặc trưng. Tôi đặc biệt thích sự thân thiện, hiếu khách của người dân Cà Mau. Sự kiện cũng tạo thêm sức hút để tôi muốn trở lại Cà Mau trong những lần tiếp theo”.

Ngày hội dần khép lại, nhưng những kết quả và cảm xúc mà Festival mang đến vẫn còn đọng lại. Với các chủ thể OCOP, đó là cơ hội giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng, tìm kiếm thị trường và lắng nghe phản hồi trực tiếp từ người tiêu dùng. Với người dân và du khách, đó là những trải nghiệm văn hoá, nghệ thuật, những khoảnh khắc vui tươi bên gia đình và cộng đồng.

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng mà còn kết nối sản xuất với tiêu dùng, văn hoá với du lịch. Qua mỗi kỳ tổ chức, hình ảnh, tiềm năng và bản sắc vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc tiếp tục được giới thiệu rộng rãi hơn, tạo thêm động lực để các sản phẩm địa phương phát triển và sức hút du lịch Cà Mau được lan toả./.