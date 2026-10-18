Sân vận động VinFast - Trống Đồng sau hơn 9 tháng khởi công

Theo ghi nhận của người viết, sau 9 tháng khởi công xây dựng sân vận động VinFast - Trống Đồng ở phía Nam Hà Nội, công trình này đang dần thành hình.

Việc xây dựng các khán đài A, B, C, D đang được tiến hành đồng thời.

Dự kiến, sân vận động này sẽ được hoàn tất vào tháng 7/2027, sớm hơn một năm so với mục tiêu ban đầu là tháng 8/2028.

Công trình chính của sân vận động VinFast - Trống Đồng có hình tròn, đường kính lên tới 408m.

Bốn khán đài đang ở những giai đoạn thi công khác nhau, trong đó một số khu vực đã bắt đầu đổ bê tông tầng thứ ba.

Hiện ở lòng sân, dầm chính của phần mái vòm đang được tổ hợp.

Cùng với đó là hệ thống tháp kích nâng cũng được triển khai.

Phần kết cấu bê tông cốt thép dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Sau đó, đội ngũ thi công sẽ lắp đặt hệ thống mái vòm, các thiết bị điện và tiến hành hoàn thiện công trình.

Mái vòm của sân VinFast - Trống Đồng dự kiến chính thức hoàn thành vào tháng 5/2027.

Sau đó, sân vận động vẫn cần được kiểm tra, chạy thử các thiết bị và hoàn tất những hạng mục thi công tổng thể để đáp ứng các điều kiện đưa vào sử dụng.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng nằm trong Khu liên hợp thể thao quốc tế Hà Nội, ở khu vực ngoại ô thủ đô, thuộc khu đất có diện tích khoảng 73,3ha.