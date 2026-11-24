Ngày Văn hoá Việt Nam

Từ sáng sớm, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh tại khu vực sân vận động. Công tác kiểm soát được duy trì trong suốt thời gian diễn ra sự kiện nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chương trình.

Cùng với lực lượng công an, Công ty Bảo An bố trí nhân viên tại các cổng ra vào và bên trong sân vận động. Theo một nhân viên công ty, trong buổi sáng, lực lượng tập trung kiểm soát tại các cổng; đến chiều và tối, quân số được tăng cường lên hơn 100 người, với nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát vé, bảo đảm an ninh, trật tự.

Lực lượng an ninh, vệ sinh, hậu cần sẵn sàng phục vụ concert tối nay. Ảnh: BTC

Công tác vệ sinh môi trường cũng được triển khai đồng bộ. Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) số 7 bố trí 8 công nhân, chia thành 4 điểm trực, phụ trách 80 nhà vệ sinh phụ trợ quanh sân vận động. Các công nhân làm việc từ 6h đến 22h, bảo đảm điều kiện vệ sinh phục vụ khán giả.

Tại khu vực khán đài, các nhân viên vệ sinh tập trung thu gom rác, gạt nước đọng và kiểm tra ghế ngồi sau trận mưa lớn tối 23/11. Hệ thống nhà vệ sinh cũng được rà soát, làm sạch trước giờ đón khán giả. Lực lượng phục vụ được chia thành 3 ca, riêng ngày 24/11 thời gian làm việc kéo dài đến 24h để hoàn tất công tác thu dọn sau chương trình.

Một trong những điểm nhấn được chú ý là hệ thống pháo hoa phục vụ concert. Theo một cán bộ Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), hệ thống sử dụng các thiết bị tiên tiến, với hiệu ứng pháo hoa được đồng bộ theo nhạc, tạo sự kết nối giữa âm thanh, ánh sáng và trình diễn sân khấu.

Công tác chuẩn bị cho trận địa pháo hoa phục vụ concert đã hoàn tất. Ảnh: BTC

Khu vực ghế ngồi được đánh số và dọn dẹp sạch sẽ đón khán giả dự concert "Muôn sắc Việt Nam". ﻿Ảnh: BTC

Việc lắp đặt, vận hành trận địa pháo hoa đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, bảo đảm hiệu ứng xuất hiện đúng thời điểm, góp phần tạo nên không gian trình diễn ấn tượng.

Concert “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, với chủ đề tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam. Chương trình kết hợp những ca khúc quen thuộc về quê hương, đất nước với cách dàn dựng, phối khí và trình diễn mới.

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ an ninh, kiểm soát vé, vệ sinh môi trường đến hệ thống kỹ thuật và pháo hoa, các lực lượng đang nỗ lực bảo đảm concert diễn ra an toàn, thuận lợi, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.