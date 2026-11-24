Tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT

Các cán bộ chỉ huy trực tiếp kiểm tra, trao đổi thông tin, điều hành lực lượng tại khu vực cổng sân vận động. Mọi diễn biến được cập nhật qua hệ thống thông tin liên lạc, bảo đảm sự phối hợp kịp thời giữa các tổ công tác.

Cán bộ, chiến sĩ duy trì liên lạc, nắm chắc tình hình tại địa bàn được phân công. Sự chủ động trong trao đổi thông tin góp phần bảo đảm các phương án an ninh được triển khai thống nhất.

Chỉ huy Công an trao đổi với cán bộ, chiến sĩ, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ tại khu vực cổng kiểm soát.

Tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của từng vị trí là yếu tố quan trọng trong phương án bảo vệ sự kiện đông người.

Các tổ công tác duy trì quân số, phương tiện và thông tin liên lạc, sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Các phương tiện chuyên dụng của Công an được bố trí tại khu vực sân vận động. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên kiểm tra địa bàn, phối hợp xử lý các tình huống, bảo đảm an toàn tại những khu vực tập trung đông người.

Không chỉ tại các cổng ra vào, lực lượng Công an còn bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các khu vực bên ngoài sân vận động, thường xuyên quan sát, nắm tình hình và phối hợp hướng dẫn người dân.

Hình ảnh nữ cán bộ Cảnh sát trật tự làm nhiệm vụ trên tuyến đường dẫn về sân vận động.

Giữa dòng phương tiện đông đúc, sự tập trung, kiên trì và những động tác điều tiết dứt khoát góp phần giữ cho giao thông khu vực được ổn định.

Sắc vàng lúa chín thuần thục từng động tác

Các tổ công tác Cảnh sát giao thông triển khai nhiệm vụ trên những tuyến đường dẫn về sân vận động Mỹ Đình. Trước lượng phương tiện gia tăng, cán bộ, chiến sĩ tập trung phân luồng, hướng dẫn, hạn chế xung đột giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đến xem chương trình.

Những nhóm sinh viên, bạn trẻ cùng nhau đến sân vận động từ sớm. Với họ, "Muôn sắc Việt Nam" không chỉ là một chương trình giải trí mà còn là dịp để cảm nhận, khám phá và lan tỏa tình yêu đối với những giá trị văn hóa truyền thống.

Từng dòng người nối dài trước các khu vực lối vào. Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, háo hức chờ đợi chương trình nghệ thuật tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam.

Khi ánh đèn sân vận động bắt đầu thắp sáng, hàng nghìn khán giả đã tập trung tại khu vực lối vào. Phía sau không khí náo nhiệt ấy là sự hiện diện của những cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đang bền bỉ thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn để người dân được tận hưởng trọn vẹn một đêm hội văn hóa.

Chiếc túi in dòng chữ "Yêu nước" đến chương trình. Những hình ảnh giản dị ấy góp thêm sắc màu cho không khí trước giờ biểu diễn, thể hiện tình cảm và niềm tự hào dân tộc của người dân Thủ đô.

Những lá cờ đỏ sao vàng trên má, những món đồ lưu niệm mang sắc màu dân tộc và nụ cười háo hức của các em nhỏ tạo nên bức tranh sinh động về tình yêu quê hương được nuôi dưỡng từ những điều gần gũi.

Mỹ Đình dang dần rực lên sắc màu của ngày hội