Sân vận động Đan Phượng sẵn sàng cho Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội

Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội tranh Cúp Phù Đổng năm 2026 sẽ được tổ chức tại sân vận động Đan Phượng (xã Đan Phượng).

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23-9 đến 10-10 với tham dự của 16 đội bóng đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội trong ngày 23-9, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất cho ngày khai mạc.

Hình ảnh sân vận động Đan Phượng trước ngày khai mạc.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Đan Phượng Nguyễn Mạnh Hà cho biết, các hạng mục phục vụ giải đấu như: mặt sân, khu vực kỹ thuật, phòng thay đồ cùng các trang thiết bị phục vụ thi đấu được kiểm tra kỹ lưỡng, nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho các đội bóng khi bước vào giải.

"Bên cạnh cơ sở vật chất, công tác y tế cũng được địa phương đặc biệt quan tâm, với phương án trực và hỗ trợ kịp thời trong suốt thời gian giải diễn ra. Với xã Đan Phượng, việc đăng cai một giải đấu cấp thành phố không chỉ là nhiệm vụ tổ chức, mà còn là dịp đưa bóng đá đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ", ông Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ.

Sân vận động Đan Phượng được chỉnh trang, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước thềm Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội.

Các khán đài cũng được vệ sinh sạch sẽ để chào đón người hâm mộ tới cổ vũ.

Mặt sân được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu tốt nhất cho các cầu thủ.

Đây là một trong những hạng mục được địa phương đặc biệt quan tâm trước giải.

Các trang thiết bị phục vụ thi đấu được kiểm tra lần cuối. Từ hệ thống điện, chiếu sáng đến những thiết bị chuyên môn đều được rà soát nhằm hạn chế sự cố trong ngày thi đấu.

"Địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, đăng tải hình ảnh và thông tin về giải để người dân biết, theo dõi và cổ vũ. Tất cả đang được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho lễ khai mạc cũng như các trận đấu diễn ra an toàn, thuận lợi”, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Đan Phượng Nguyễn Mạnh Hà cho biết thêm.

Các khu vực ra vào, hành lang và không gian phục vụ khán giả được hoàn thiện, hướng tới một giải đấu an toàn, trật tự và thuận tiện.

Sân vận động Đan Phượng đang chờ tiếng còi khai cuộc của Giải bóng đá vô địch thành phố Hà Nội. Trong đó, Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội là một trong các nhà tài trợ đồng hành của giải đấu.