Sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội dần lộ diện, chuẩn bị nâng mái thép 40.000 tấn

Video: Lê Khánh.

Những ngày giữa tháng 11, công trường xây dựng sân vận động VinFast - Trống Đồng thuộc Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội đang bước vào giai đoạn thi công với cường độ cao. Từ bên ngoài công trường, những khối bê tông khán đài đồ sộ đã vươn cao, tạo nên diện mạo rõ nét của một sân vận động quy mô lớn.

Theo ghi nhận, cả 4 khán đài A, B, C và D hiện đã thi công lên đến tầng 5. Các hạng mục kết cấu tiếp tục được hoàn thiện, trong khi nhiều cần cẩu siêu trường, siêu trọng được huy động bao quanh khu vực thi công để phục vụ việc lắp dựng các cấu kiện lớn.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng có diện tích 73,3 ha, được thiết kế với sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động có sức chứa lớn nhất Việt Nam.

Một trong những hạng mục đáng chú ý nhất của dự án là hệ thống mái che đóng mở tự động với kết cấu thép khổng lồ. Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, hệ thống trụ giàn kích nâng mái dự kiến hoàn thành và bước vào giai đoạn chạy thử nghiệm.

Hệ thống cột trụ chính của sân vận động có chiều cao thiết kế gần 80 m. Trên đỉnh các trụ sẽ được lắp đặt hệ gối đỡ thép nhằm định vị, tiếp nhận tải trọng từ mái che, sau đó truyền lực xuống hệ thống móng công trình.

Dự kiến trong tháng 12, nhà thầu sẽ phối hợp với đối tác nước ngoài triển khai nâng phần mái thép có trọng lượng lên tới 40.000 tấn. Đây là công đoạn đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật và độ chính xác cao, với sự tham gia của hệ thống thiết bị nâng chuyên dụng.

Tại công trường, nhiều cần cẩu siêu trọng có sức nâng 1.800 tấn, 1.250 tấn và 800 tấn đã được huy động, phục vụ thi công các kết cấu quy mô lớn. Các đơn vị thi công đang tổ chức nhiều mũi triển khai liên tục nhằm bảo đảm tiến độ các hạng mục.

Theo báo cáo tiến độ tháng 10/2026, dự án đã hoàn thành 902 cọc khoan nhồi và 157 cọc thí nghiệm. Đây là phần việc quan trọng tạo nền móng cho công trình có quy mô và kết cấu đặc biệt.

Không chỉ gây chú ý bởi sức chứa 135.000 chỗ ngồi, sân vận động VinFast - Trống Đồng còn được định hướng phát triển theo mô hình công trình xanh và thông minh.

Theo thiết kế, hệ thống mái che có khả năng đóng mở tự động, cho phép linh hoạt điều chỉnh không gian tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa và giải trí. Công trình cũng dự kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát an ninh theo thời gian thực, điều tiết luồng di chuyển của khán giả và tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

Với quy mô đầu tư lớn, sân vận động được kỳ vọng trở thành một trong những công trình thể thao trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế của Việt Nam.

Theo kế hoạch, các hạng mục chính của Khu liên hợp Thể thao quốc tế Hùng Vương thuộc Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027. Công trình hướng tới khả năng đăng cai những sự kiện thể thao quy mô lớn như ASIAD, FIFA World Cup và Olympic.