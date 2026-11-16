Sân vận động 135.000 chỗ ngồi ở Hà Nội dần lộ diện, chuẩn bị nâng mái thép 40.000 tấn
Các khán đài của sân vận động VinFast - Trống Đồng đã thi công lên đến tầng 5, định hình rõ nét quy mô công trình có sức chứa 135.000 chỗ ngồi. Trên công trường, hệ thống trụ nâng mái và các kết cấu thép khổng lồ đang được gấp rút triển khai.
Video: Lê Khánh.
Một trong những hạng mục đáng chú ý nhất của dự án là hệ thống mái che đóng mở tự động với kết cấu thép khổng lồ. Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, hệ thống trụ giàn kích nâng mái dự kiến hoàn thành và bước vào giai đoạn chạy thử nghiệm.
Dự kiến trong tháng 12, nhà thầu sẽ phối hợp với đối tác nước ngoài triển khai nâng phần mái thép có trọng lượng lên tới 40.000 tấn. Đây là công đoạn đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật và độ chính xác cao, với sự tham gia của hệ thống thiết bị nâng chuyên dụng.
Với quy mô đầu tư lớn, sân vận động được kỳ vọng trở thành một trong những công trình thể thao trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế của Việt Nam.
Theo kế hoạch, các hạng mục chính của Khu liên hợp Thể thao quốc tế Hùng Vương thuộc Khu đô thị Thể thao quốc tế Hà Nội dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027. Công trình hướng tới khả năng đăng cai những sự kiện thể thao quy mô lớn như ASIAD, FIFA World Cup và Olympic.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/san-van-dong-135-000-cho-ngoi-o-ha-noi-dan-lo-dien-chuan-bi-nang-mai-thep-40-000-tan.html