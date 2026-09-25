Sân trường ở Quảng Trị xuất hiện hố sụt sâu 3–4m

Sự cố xảy ra lúc 14h10 ngày 24/9, làm hư hỏng một phần bề mặt sân thể dục, thể thao của trường. Hố sụt có miệng rộng khoảng 1m, sâu 3–4m; khu vực xung quanh có nguy cơ bị xói mòn kết cấu hạ tầng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo (trái) kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường và chính quyền địa phương đã khoanh vùng, dựng hàng rào và cắm biển cảnh báo. Trường dừng toàn bộ hoạt động thể dục, ngoại khóa tại sân; tăng cường quản lý học sinh bán trú và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, không để học sinh, giáo viên đến gần hố sụt.

Chiều 25/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo đến kiểm tra hiện trường. Ông yêu cầu địa phương và nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến sụt lún, kiểm tra các công trình gần khu vực xảy ra sự cố và duy trì biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.