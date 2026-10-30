Sàn tiền ảo lớn nhất thế giới Binance nghi bị hack gần 5,8 tỷ USD

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đang điều tra “sự cố an ninh tiềm ẩn” liên quan đến số tài sản kỹ thuật số trị giá lên tới gần 5,8 tỷ USD. Nếu được xác nhận, đây có thể trở thành vụ đánh cắp tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử.

Binance đang điều tra sự cố an ninh sau khi các ví liên quan chuyển đi lượng tài sản trị giá 5,8 tỷ USD. (Ảnh: BleepingComputer)

Trao đổi với BleepingComputer, người phát ngôn Binance xác nhận công ty đã nắm được thông tin về nguy cơ mất an toàn bảo mật và đang khẩn trương điều tra.

“Các nhóm của chúng tôi đã nắm được những báo cáo về vấn đề bảo mật tiềm ẩn và đang tích cực điều tra. Người dùng có thể yên tâm rằng tài sản của họ hoàn toàn an toàn”, đại diện Binance cho biết.

Sàn giao dịch khẳng định sẽ công bố thông tin qua các kênh chính thức sau khi xác minh, đồng thời cảnh báo khách hàng đề phòng những đường liên kết và tin nhắn lừa đảo yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản.

Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao nhận định trên mạng xã hội X rằng “sự việc có dấu hiệu là một vụ tấn công mạng”. Tuy nhiên, ông lưu ý không còn trực tiếp điều hành Binance và kỳ vọng tài sản của người dùng sẽ được bảo đảm đầy đủ.

Theo dữ liệu giao dịch blockchain được nhà báo tiền mã hóa StarPlatinum chia sẻ trên X, một ví nóng của Binance mang tên “Binance 14” đã chuyển khoảng 2,53 tỷ USD, gồm 64 loại tiền mã hóa, sang địa chỉ Ethereum mới. Chỉ 24 giây sau, một ví Binance khác tiếp tục chuyển thêm 174,4 triệu USD.

Một giao dịch sau đó được cho là đã chuyển 780 triệu USDC từ ví nóng thứ ba đến cùng địa chỉ, nâng tổng giá trị giao dịch được báo cáo lên khoảng 3,48 tỷ USD.

Trong khi đó, nền tảng tình báo blockchain Arkham Intelligence theo dõi 55 địa chỉ ví được gắn nhãn liên quan đến sự việc, cho biết tổng tài sản trên các ví này trị giá 5,78 tỷ USD. Các tài sản được theo dõi bao gồm khoảng 1,77 tỷ USDT, 1,44 tỷ USD Bitcoin, 876 triệu USD Ethereum và 823 triệu USDC. Tuy nhiên, đây là giá trị tài sản được theo dõi trên các ví, chưa phải con số thiệt hại được Binance xác nhận.

Công ty hiện đang điều tra các giao dịch có trái phép hay không cùng các nghi vấn bảo mật.

Trước nghi vấn tấn công, hai tổ chức phát hành stablecoin là Tether và Circle đã phong tỏa tổng cộng hơn 2,3 tỷ USD tài sản được cho là liên quan đến sự việc.

Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino cho biết công ty đã phong tỏa hơn 1,567 tỷ USD, trong khi Giám đốc điều hành Circle Jeremy Allaire xác nhận hơn 800 triệu USD cũng bị đóng băng.

Circle cho biết đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và tiếp tục hỗ trợ quá trình điều tra.

Stablecoin là loại tiền mã hóa được thiết kế để duy trì giá trị ổn định, thường neo theo đồng USD. Việc phong tỏa có thể ngăn số token liên quan tiếp tục được chuyển đi hoặc sử dụng.