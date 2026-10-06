Sàn thanh toán số – Mở rộng cánh cửa tài chính toàn diện

Đường sắt cao tốc đang ngày càng trở nên phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới, từ Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc đến những nền kinh tế mới nổi như Morocco. Nhưng tại Mỹ, loại hình vận tải này vẫn khó phát triển…