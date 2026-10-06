Sàn thanh toán số – Mở rộng cánh cửa tài chính toàn diện
Thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tài chính toàn diện, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính an toàn, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Đó là nội dung chính của tọa đàm “Thanh toán không dùng tiền mặt – Động lực thúc đẩy tài chính toàn diện” do Thời báo Ngân hàng tổ chức.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/san-thanh-toan-so-mo-rong-canh-cua-tai-chinh-toan-dien-421027.htm