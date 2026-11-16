Sân tập đặc biệt của U17 Việt Nam ở World Cup 2026

Địa điểm tập luyện của U17 Việt Nam là sân Al-Gharafa 5, cách khách sạn nơi đội lưu trú hơn 20 phút di chuyển bằng xe bus. Sân này nằm trong khuôn viên khu liên hợp thể thao Al Gharafa Sports Club, là địa điểm từng được các đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam lựa chọn tập luyện trong những chuyến sang Qatar tập huấn, thi đấu các giải đấu thuộc hệ thống của AFC.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho World Cup. Ảnh: VFF

Không khí buổi tập diễn ra tích cực, với sự tập trung cao độ của các cầu thủ khi thời điểm đội tuyển bước vào trận ra quân đã cận kề. Ban huấn luyện tiếp tục triển khai các nội dung chuyên môn, giúp toàn đội duy trì trạng thái sẵn sàng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Trước đó, FIFA công bố danh sách U17 Việt Nam tham dự World Cup. Tuy nhiên, do thời hạn đăng ký danh sách chính thức với FIFA vẫn còn, thành phần 21 cầu thủ của U17 Việt Nam hoàn toàn có thể được HLV Cristiano Roland điều chỉnh trước khi chốt lại theo quy định.

Xe bus phục vụ U17 Việt Nam tại VCK U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ trong trận ra quân bảng G vào ngày 20/11, tiếp đó lần lượt đối đầu U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11.